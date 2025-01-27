Второго бизнесмена из Новосибирска обвинили в хищении на ремонтах в ЛНР и ДНР

Суд вынес решение о мере пресечения в отношении второго коммерсанта, обвиняемого в мошенничестве при восстановлении освобожденных территорий в зоне СВО.

Согласно информации, опубликованной судебным департаментом Новосибирской области, речь идёт об Эдуарде Солдатенкове. Он будет находиться под стражей в следственном изоляторе до 1 марта 2025 года.

По данным предварительного следствия, Солдатенков совместно с генеральным директором ООО «ВНР» Алексеем Мананкиным, действуя по предварительному сговору, совершили хищение более 100 миллионов рублей, обманув учредителей компаний ООО «ВНР» и ООО «РКС-НР». Эти средства были выделены из федерального бюджета для восстановления освобождённых территорий ЛНР и ДНР.

Кроме того, по мнению следствия, Солдатенков также пытался легализовать денежные средства в размере 21,7 миллионов рублей.

ООО «РКС-НР» (Москва) является дочерним обществом ФАУ «РосКапСтрой» Минстроя России и осуществляет функции генерального подрядчика строительства и восстановления объектов жилищной инфраструктуры.

По данным сервиса Контур Фокус, учредителями ООО «ВНР» (Новосибирск) являются АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» и АО «Корпорация развития Новосибирской области». Создано в 2022 году. Выручка компании в 2024 году составила 126,4 млн руб., чистый убыток – 90 тысяч рублей. Гендиректором с апреля 2023 года является Александр Аринчин.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирского бизнесмена подозревают в хищении 185 млн на объектах ДНР и ЛНР. Он заключал контракты с подрядчиками, которые не могли выполнять прописанные в договорах работы.