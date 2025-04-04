НСО входит в ТОП-5 регионов, где реализуется программа поддержки АПК

К концу 2024 года кредитный портфель ВТБ, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе, достиг отметки в 499 миллиардов рублей. Этот показатель на 10% превышает результат предыдущего года. Значительная часть, а именно 40% от общего объема, представлена займами, выданными в рамках государственной льготной программы, реализуемой Министерством сельского хозяйства РФ. Об этом сообщил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ, во время запуска проекта «Бизнес Баттл» в Ставрополе.

Сельхозпроизводители значительно чаще (в 3,6 раза) используют льготное финансирование для реализации инвестиционных проектов, нежели для пополнения оборотных средств. В число лидеров среди регионов, активно использующих программу поддержки АПК, вошли Липецкая, Псковская, Воронежская, Новосибирская области и Ставропольский край. На эти пять регионов приходится половина кредитного портфеля банка, выданного в рамках данной программы.

По словам Дениса Бортникова, инвестиционные проекты в АПК характеризуются более длительным сроком окупаемости, чем в других секторах экономики, а успех бизнеса подвержен влиянию множества факторов, включая природные условия. Поэтому поддержка АПК является одним из ключевых приоритетов кредитной организации. Ожидается, что объем оборотного кредитования посевной в текущем году останется на уровне 2024 года. Банк занимает более 15% рынка льготного финансирования аграриев и планирует продолжить участие как в государственных программах поддержки, так и в реализации собственных программ финансирования.

Общий объем финансирования, предоставленного АПК по итогам 2024 года, составил 141 миллиард рублей. Из этой суммы 108 миллиардов рублей было направлено на проекты в области растениеводства и животноводства, 26 миллиардов рублей – на переработку и производство продукции мясного и молочного КРС, и 7 миллиардов рублей – для малых хозяйств.