Точное количество плательщиков экосбора в Новосибирске неизвестно

На 1 апреля 2025 года 12 компаний Новосибирской области подали заявления на включение в реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров. Об этом редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе ППК «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО»). Однако, в реестре утилизаторов до сих пор нет ни одной компании из Новосибирска. Какие компании подавали документы на включение в ППК «РЭО» уточнить отказались.

Кроме того, в ответ на запрос Infopro54, пресс-служба «Российского экологического оператора сообщила», что в регионе работают 22 производителя товаров, а также упаковки, которые подпадают под расширенную ответственность производителей.

— Проверка исполнения производителями товаров, импортерами товаров обязанности по обеспечению утилизации отходов от использования товаров выполняется Росприроднадзором путем проверки полноты, достоверности, актуальности информации, предоставляемой указанными лицами, утилизаторами, и своевременности ее предоставления. В этой связи ППК «РЭО» не располагает подтвержденными данными о потенциальных плательщиках экологического сбора, находящихся на территории Новосибирской области, — подчеркнули в компании.

Между тем в Росприроднадзоре напоминают, что с 2025 года вступают в силу новые, более строгие правила расширенной ответственности производителей (РОП) с поэтапным увеличением ответственности по утилизации упаковки до 100% к 2027 году.

— В этом году производители и импортеры товаров отчитываются в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) сразу за два периода: за товары и упаковку, реализованные в 2023 году, а также за товары и упаковку, произведенную или ввезенную в 2024 году, — говорится в сообщении ведомства.

Срок сдачи отчетности и уплаты экосбора истекает 15 апреля.

Ранее один из предпринимателей Новосибирска сообщал редакции, что участников рынка предупредили, отсидеться без подачи отчетности или выплаты экосбора не получится.

— На совещании в Новосибирске, инициированном представителями полпредства в Сибири, было четко сказано, что всех производителей упаковки видно, вся отчетность и платежи будут учитываться. Не пытайтесь спрятаться, так как штрафы начинаются от 700 тысяч рублей, — констатировал собеседник Infopro54.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские производители упаковки не могут подтвердить факт ее утилизации и почему не могут войти в реестр утилизаторов.