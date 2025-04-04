Новосибирский «Горэлектротранспорт» заработал почти 900 миллионов за год

По итогам 2024 года выручка муниципального коммунального предприятия «Гороэлектротранспорт», расположенного в Новосибирске, составила 3,4 миллиарда рублей. Этот показатель на 21% превышает прошлогодний результат.

Согласно данным сервиса RusProfile, чистая прибыль ГЭТ в прошлом году выросла ещё больше — на 185%. В результате она достигла 887 миллионов рублей. В 2023 году чистая прибыль составляла 311 миллионов рублей.

Напомним, в конце декабря 2023 года тариф на проезд в общественном транспорт Новосибирска увеличился сразу на 5 рублей до 35 рублей. В предыдущие годы индексация составляла 1-3 рубля. В декабре 2024 тарифы на общественном транспорте снова выросли на 5 рублей — до 40 рублей.

При этом в Новосибирск уже несколько лет идет замена трамвайного парка. Кроме того, в городе постепенно обновляется сеть трамвайных путей.

Муниципальное казённое предприятие Новосибирска «Горэлектротранспорт» было основано в 1992 году. Его единственным учредителем является департамент земельных и имущественных отношений мэрии города. Основной деятельностью компании являются регулярные перевозки пассажиров троллейбусами в городском и пригородном сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский метрополитен увеличил прибыль более чем на три миллиона процентов.