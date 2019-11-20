Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Нулевой «спортивный» цикл выполнен на 40%

Заказчик и подрядчик обещают выполнить весь объем работ, запланированный на 2019 год, чуть более чем за месяц.
  • 20/11/2019, 10:08
Автор: Евгения Серёгина
Нулевой «спортивный» цикл выполнен на 40%
«У нас авансы не предусмотрены, и подрядчик начинает разворачивать работу за счет собственных средств».

Из 385 млн рублей лимитов областного и городского бюджетов, выделенных на строительство станции «Спортивная», в настоящее время проведено работ на 90 млн или 40% нулевого цикла. Это работы по устройству временного водоснабжения и электроснабжения. Подготовлена территория строительного городка и площадки.

— В этом году планируются работы по обустройству системы контроля доступа и охраны,  говорит начальник службы техзаказчика МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Сергей Долгушин.  Из основных работ по устройству станции выполнена замена грунта на песок. Выполнена гидроизоляция. Сейчас ведется формирование бетонной плиты. Объем бетонирования  3,1 тысячи кубов.

Кроме того, по словам представителя заказчика, запланированы проектно-изыскательские работы на 80 млн рублей, работы по монтажу инженерных сетей (хозбытовой и ливневой канализации, теплоснабжения, водоснабжения и внешнего электроснабжения) на 375 млн. Также предполагается возвести из железобетонных конструкций стены до отметки перекрытия подвала.

По словам гендиректора компании-подрядчика  ООО «СК Градопроект»  Сергея Думхи, оставшиеся 60% работ компания намерена завершить до конца 2019 года. В настоящее время уже заключен договор между генподрядчиком и поставщиком на сумму 105 млн рублей на поставку оборудования.

— Ситуация осложняется тем, что по условиям контракта у нас авансы не предусмотрены, и подрядчик начинает разворачивать работу за счет собственных оборотов,  рассказывает представитель заказчика.  Но сейчас заявку уже подали, и, надеюсь, на ноябрь закрываем все работы, и на декабрь в этой части будет очень хороший задел.

Пока остается открытым вопрос федерального софинансирования дальнейших строительных работ на «Спортивной». Напомним, что в настоящий момент на реализацию проекта (помимо муниципальных) заложены средства регионального бюджета в качестве межбюджетных трансфертов. Как сообщалось ранее, регион ведет с Москвой соответствующие переговоры.

— Окончательно здесь черта не подведена,  комментирует ситуацию мэр Новосибирска Анатолий Локоть.  Но у нас есть уверенность, что этот вопрос будет решен. Строительство, идущее с таким размахом, останавливать нельзя. Сейчас переносить все проблемы в Омск  это сорвать сроки проведения чемпионата. Решение о проведении чемпионата в Новосибирске  не наше с вами и даже не Российской национальной федерации по хоккею. И оно изменено быть не может. Могут быть какие-то дополнительные площадки, но это другая история. У нас задача  провести чемпионат здесь.

Напомним, что в 2020 году в областном бюджете запланированы более 1 млрд 400 млн рублей на строительство станции метро «Спортивная», сооружений поверхностного водоотвода, продолжение строительства развязки на площади Лыщинского. По этим же объектам запланированы субсидии на 2021 и 2022 годы.

Фото автора

Популярное с сайта

В Академгородке может появиться «Дарвиновский образовательный центр»

20/11/2019, 10:01
В ИЦиГ СО РАН надеются на получение федерального гранта для развития этого проекта.
Рядом с ПЛП появится новый частный индустриальный парк

Рядом с ПЛП появится новый частный индустриальный парк

19/11/2019, 19:13
Его резидентами станут компании малого и среднего бизнеса.

Никакой драмы!

19/11/2019, 19:10
Судьба Городского драматического театра под управлением Сергея Афанасьева стала предметом совместной заботы областных и муниципальных властей.

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

13 новых проектов приглашены в бизнес-инкубатор Академпарка

20/11/2019, 13:43

Новосибирские экспортеры участвуют в международных выставках

20/11/2019, 13:17

Новосибирские вузы вошли в мировой рейтинг университетов по физическим наукам

20/11/2019, 13:14

В Новосибирске направлено в суд уголовное дело о контрабанде леса на 257 млн рублей

20/11/2019, 12:03

За эффективность труда Новосибирская область начнет бороться первой

20/11/2019, 10:11

В Академгородке может появиться «Дарвиновский образовательный центр»

20/11/2019, 10:01

Рядом с ПЛП появится новый частный индустриальный парк

19/11/2019, 19:13

Никакой драмы!

19/11/2019, 19:10

Министр транспорта РФ оценил развитие аэропорта «Толмачёво»

19/11/2019, 18:32

У Новосибирского аффинажного завода сменился собственник

19/11/2019, 18:32

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска