Нулевой «спортивный» цикл выполнен на 40%

Из 385 млн рублей лимитов областного и городского бюджетов, выделенных на строительство станции «Спортивная», в настоящее время проведено работ на 90 млн или 40% нулевого цикла. Это работы по устройству временного водоснабжения и электроснабжения. Подготовлена территория строительного городка и площадки.

— В этом году планируются работы по обустройству системы контроля доступа и охраны, — говорит начальник службы техзаказчика МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Сергей Долгушин. — Из основных работ по устройству станции выполнена замена грунта на песок. Выполнена гидроизоляция. Сейчас ведется формирование бетонной плиты. Объем бетонирования — 3,1 тысячи кубов.

Кроме того, по словам представителя заказчика, запланированы проектно-изыскательские работы на 80 млн рублей, работы по монтажу инженерных сетей (хозбытовой и ливневой канализации, теплоснабжения, водоснабжения и внешнего электроснабжения) на 375 млн. Также предполагается возвести из железобетонных конструкций стены до отметки перекрытия подвала.

По словам гендиректора компании-подрядчика — ООО «СК Градопроект» — Сергея Думхи, оставшиеся 60% работ компания намерена завершить до конца 2019 года. В настоящее время уже заключен договор между генподрядчиком и поставщиком на сумму 105 млн рублей на поставку оборудования.

— Ситуация осложняется тем, что по условиям контракта у нас авансы не предусмотрены, и подрядчик начинает разворачивать работу за счет собственных оборотов, — рассказывает представитель заказчика. — Но сейчас заявку уже подали, и, надеюсь, на ноябрь закрываем все работы, и на декабрь в этой части будет очень хороший задел.

Пока остается открытым вопрос федерального софинансирования дальнейших строительных работ на «Спортивной». Напомним, что в настоящий момент на реализацию проекта (помимо муниципальных) заложены средства регионального бюджета в качестве межбюджетных трансфертов. Как сообщалось ранее, регион ведет с Москвой соответствующие переговоры.

— Окончательно здесь черта не подведена, — комментирует ситуацию мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Но у нас есть уверенность, что этот вопрос будет решен. Строительство, идущее с таким размахом, останавливать нельзя. Сейчас переносить все проблемы в Омск — это сорвать сроки проведения чемпионата. Решение о проведении чемпионата в Новосибирске — не наше с вами и даже не Российской национальной федерации по хоккею. И оно изменено быть не может. Могут быть какие-то дополнительные площадки, но это другая история. У нас задача — провести чемпионат здесь.

Напомним, что в 2020 году в областном бюджете запланированы более 1 млрд 400 млн рублей на строительство станции метро «Спортивная», сооружений поверхностного водоотвода, продолжение строительства развязки на площади Лыщинского. По этим же объектам запланированы субсидии на 2021 и 2022 годы.

Фото автора