В Академгородке может появиться «Дарвиновский образовательный центр»

Сегодня эту работу ИЦиГ СО РАН ведет на арендованной площадке — в здании бывшего детского сада, где расположена станция юннатов — «Лаборатория экологического воспитания». Как пояснили редакции InfoPro54 в пресс-службе института, на станции занимаются около 400 детей. На площадке проходят внешкольные уроки по окружающему миру, ребята работают над научными проектами, а летом вместе с учеными выезжают в экспедиции. Все занятия бесплатные, так как финансирование проекта с 90-х годов взял на себя институт. Сейчас станция работает на пределе возможностей, и для дальнейшего расширения необходимы либо дополнительные площадки под аренду, либо строительство нового здания, адаптированного под биологическое образование. Необходимые объемы финансирования в институте пока не озвучивают.

В ноябре 2019 года в институте также открыли обновленный интерактивный биологический музей. В планах ИЦиГ СО РАН — проведение экскурсий для школьников города.

— Сейчас всю эту работу мы хотим упаковать в проект «Дарвиновский образовательный центр». Хотелось бы, чтобы у нас появились современные лаборатории по изучению растений и животных, специализированные площадки для их содержания, где дети станут знакомиться с биологическими науками, — поясняет Анна Трубачева. — Мы можем поставить задачу шире и говорить со школьниками о здоровом образе жизни, который связан с развитием сити-фермерства, основанном на использовании инновационных агротехнологий. Это социально-значимый проект в климатических условиях Сибири, так как с помощью гидропонных установок горожане могут сами выращивать полезные растения в домашних условиях.

В рамках создания «Дарвиновского образовательного центра» ИЦиГ СО РАН сотрудничает с мэрией Новосибирска. Глава департамента промышленности мэрии Александр Люлько уточнил, что этот проект уже рассматривался в муниципалитете — и город готов оказывать не только организационную (расширение площадки), но и финансовую поддержку в формировании центра. Более детально на эту тему на пресс-конференции чиновник говорить отказался.

Директор ИЦиГ СО РАН Алексей Кочетов также сообщил, что институт подал заявку на финансирование проекта в рамках федерального гранта по федеральной адресной инвестиционной программе. Если оно будет поддержано, то решение может быть принято в середине 2020 года.