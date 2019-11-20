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В Академгородке может появиться «Дарвиновский образовательный центр»

В ИЦиГ СО РАН надеются на получение федерального гранта для развития этого проекта.
  • 20/11/2019, 10:01
Автор: Юлия Данилова
В Академгородке может появиться «Дарвиновский образовательный центр»
Сейчас станция юннатов работает на пределе возможностей, и для дальнейшего расширения необходимы либо дополнительные площадки под аренду, либо строительство нового здания.

— В институте ИЦиГ СО РАН ведется работа по популяризации науки среди молодежи. Разрабатываются методики и программы, которые развивают интерес к научно-исследовательской и проектной деятельности. За счет этой работы мы привлекаем школьников и молодежь к науке, решаем вопрос с профориентированием, отбираем кадры для последующей работы в науке — надеемся, что эти дети потом пойдут на биофак, будут заниматься решением задач, которые интересны для бизнеса, — сообщила на пресс-конференции заместитель директора Института цитологии и генетики СО РАН, кандидат физико-математических наук Анна Трубачева.

Сегодня эту работу ИЦиГ СО РАН ведет на арендованной площадке — в здании бывшего детского сада, где расположена станция юннатов — «Лаборатория экологического воспитания». Как пояснили редакции InfoPro54 в пресс-службе института, на станции занимаются около 400 детей. На площадке проходят внешкольные уроки по окружающему миру, ребята работают над научными проектами, а летом вместе с учеными выезжают в экспедиции. Все занятия бесплатные, так как финансирование проекта с 90-х годов взял на себя институт. Сейчас станция работает на пределе возможностей, и для дальнейшего расширения необходимы либо дополнительные площадки под аренду, либо строительство нового здания, адаптированного под биологическое образование. Необходимые объемы финансирования в институте пока не озвучивают.

В ноябре 2019 года в институте также открыли обновленный интерактивный биологический музей. В планах ИЦиГ СО РАН — проведение экскурсий для школьников города.

— Сейчас всю эту работу мы хотим упаковать в проект «Дарвиновский образовательный центр». Хотелось бы, чтобы у нас появились современные лаборатории по изучению растений и животных, специализированные площадки для их содержания, где дети станут знакомиться с биологическими науками, — поясняет Анна Трубачева. — Мы можем поставить задачу шире и говорить со школьниками о здоровом образе жизни, который связан с развитием сити-фермерства, основанном на использовании инновационных агротехнологий. Это социально-значимый проект в климатических условиях Сибири, так как с помощью гидропонных установок горожане могут сами выращивать полезные растения в домашних условиях.

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В рамках создания «Дарвиновского образовательного центра» ИЦиГ СО РАН сотрудничает с мэрией Новосибирска. Глава департамента промышленности мэрии Александр Люлько уточнил, что этот проект уже рассматривался в муниципалитете — и город готов оказывать не только организационную (расширение площадки), но и финансовую поддержку в формировании центра. Более детально на эту тему на пресс-конференции чиновник говорить отказался.

Директор ИЦиГ СО РАН Алексей Кочетов также сообщил, что институт подал заявку на финансирование проекта в рамках федерального гранта по федеральной адресной инвестиционной программе. Если оно будет поддержано, то решение может быть принято в середине 2020 года.

— Если речь пойдет о реконструкции действующих площадей, то на это может уйти около двух лет. Если о строительстве нового здания, то сроки, конечно, увеличатся, — добавил ученый.

Фото предоставлено ИЦиГ СО РАН

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