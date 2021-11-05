Мэрия Новосибирска «пошла на встречу» бизнесу с «комфортными» остановками

В среду 3 ноября в мэрии Новосибирска состоялся круглый стол о порядке размещения объектов для коммерческого использования в целях оказания услуг дорожного сервиса в локациях остановок общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета. На круглом столе речь шла о реализации проекта по замене остановочных павильонов на гостевых маршрутах города.

Напомним, первая концессия, которую муниципалитет планировал заключить в феврале 2021 года, столкнулась с противодействием со стороны сотен предпринимателей, так как лишала их бизнеса. Несколько тысяч человек теряли рабочие места. Попытки бизнес-сообщества урегулировать этот вопрос с мэрией ни к чему не привели. Предприниматели выходили на пикеты, обращались с заявлениями в генеральную прокуратуру. В итоге потенциальный инвестор решил не заходить в конфликтный проект, конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок, и концессия была отправлена на доработку.

В сентябре стало известно, что мэрия намерена реализовать ее в ином формате. По новым условиям на гостевых маршрутах планируется разместить остановочные павильоны трех типов. Объекты первого типа будут самыми простыми: в них включено видеонаблюдение, кнопка вызова службы «112», точка Wi-Fi, зарядка для смартфонов и табло движения транспорта. В остановки второго типа добавляется «умный» блок, где будет отображаться движение транспорта в реальном времени. Объекты третьего типа, помимо прочего, будут включать также теплый блок для коммерческого использования.

Речь идет о сети из 240-250 однотипных остановок. В самом проекте акцент с «умных» остановок сменился на «комфортные».

— Действительно сначала прорабатывался вопрос размещения остановочных павильонов с другими условиями концессионного соглашения. Был упрощен «умный» блок остановки, а также определены три типа. Но этот вариант не поддерживают представители профильной комиссии горсовета и бизнеса, — цитирует пресс-служба мэрии начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин. — Мы совместно с департаментом правовой и кадровой работы мэрии разработали альтернативный вариант — формирование лотов, в условиях которых — оборудование трех остановок: одной с элементом коммерческого использования и двух первого или второго типа остановок. Нас именно об этом и просили: найти вариант, чтобы каждый предприниматель мог войти в этот проект.

— Для нас приятный сюрприз, что появилась альтернатива. Безусловно, мы все хотим красивые комфортные остановки, Новосибирск их заслуживает. Они должны быть, но не в ущерб малому и среднему бизнесу, — отметила председатель местной общественной организации «Объединение предпринимателей Октябрьского района города Новосибирска» Наталья Безрученкова. — Сегодня начался правильный диалог. Нужно обсуждать форматы, при которых предприниматели сохранят места.

Как подчеркнул руководитель департамента, такой вариант наиболее предпочтителен для предпринимателей.

До конца ноября муниципалитет детально проработает условия обоих вариантов: заключения концессионного или инвестиционного соглашений.

Вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева, которая много лет занимается защитой прав предпринимателей в рамках «остановочного» проекта, на круглом столе не присутствовала.

— Если бы получила приглашение, обязательно бы пришла. Члены ассоциации — предприниматели — приглашения также не получали, в круглом столе участие не принимали. От «ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации малоформатной торговли мы действительно готовили предложения, по всей видимости именно они и легли в основу проекта нового решения, — отметила Кошелева. — Исходя из того, что опубликовано в пресс-релизе, могу предположить, что нагрузка на предпринимателя возрастает: он должен поставить новый павильон (с элементом коммерческого использования) и еще два без возможности коммерческого использования. Если я правильно понимаю. И еще важно понять следующее: что сейчас находится на площадках, где предполагаются к установке объекты без возможности коммерческого использования? Сколько действующих объектов в итоге все-таки будут убраны? Вопросов очень много, ждем от мэрии Новосибирска приглашения для дальнейшего предметного обсуждения проекта и выработки решения, которое устроит и город, и предпринимателей. Считаю, что в таком обсуждении должны принимать участие не только представители общественных организаций, но и предприниматели данной сферы. Обсуждение должно быть максимально открытым.

Напомним, в конце сентября на заседании Общественного совета по защите прав предпринимателей при прокуратуре Новосибирска обсуждалась ситуация с демонтажом нестационарных торговых объектов в городе. По итогу которого прокуратура города инициировала разработку механизма легализации работы предпринимателей в рамках нестационарных торговых объектов и пригласила «ОПОРУ РОССИИ» принять участие в этом процессе.