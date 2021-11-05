Мэрия Новосибирска «пошла на встречу» бизнесу с «комфортными» остановками

В среду 3 ноября в мэрии Новосибирска состоялся круглый стол о порядке размещения объектов для коммерческого использования в целях оказания услуг дорожного сервиса в локациях остановок общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета. На круглом столе речь шла о реализации проекта по замене остановочных павильонов на гостевых маршрутах города.
Напомним, первая концессия, которую муниципалитет планировал заключить в феврале 2021 года, столкнулась с противодействием со стороны сотен предпринимателей, так как лишала их бизнеса. Несколько тысяч человек теряли рабочие места. Попытки бизнес-сообщества урегулировать этот вопрос с мэрией ни к чему не привели. Предприниматели выходили на пикеты, обращались с заявлениями в генеральную прокуратуру. В итоге потенциальный инвестор решил не заходить в конфликтный проект, конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок, и концессия была отправлена на доработку.
В сентябре стало известно, что мэрия намерена реализовать ее в ином формате. По новым условиям на гостевых маршрутах планируется разместить остановочные павильоны трех типов. Объекты первого типа будут самыми простыми: в них включено видеонаблюдение, кнопка вызова службы «112», точка Wi-Fi, зарядка для смартфонов и табло движения транспорта. В остановки второго типа добавляется «умный» блок, где будет отображаться движение транспорта в реальном времени. Объекты третьего типа, помимо прочего, будут включать также теплый блок для коммерческого использования.
Речь идет о сети из 240-250 однотипных остановок. В самом проекте акцент с «умных» остановок сменился на «комфортные».
— Действительно сначала прорабатывался вопрос размещения остановочных павильонов с другими условиями концессионного соглашения. Был упрощен «умный» блок остановки, а также определены три типа. Но этот вариант не поддерживают представители профильной комиссии горсовета и бизнеса, — цитирует пресс-служба мэрии начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин. — Мы совместно с департаментом правовой и кадровой работы мэрии разработали альтернативный вариант — формирование лотов, в условиях которых — оборудование трех остановок: одной с элементом коммерческого использования и двух первого или второго типа остановок. Нас именно об этом и просили: найти вариант, чтобы каждый предприниматель мог войти в этот проект.
— Для нас приятный сюрприз, что появилась альтернатива. Безусловно, мы все хотим красивые комфортные остановки, Новосибирск их заслуживает. Они должны быть, но не в ущерб малому и среднему бизнесу, — отметила председатель местной общественной организации «Объединение предпринимателей Октябрьского района города Новосибирска» Наталья Безрученкова. — Сегодня начался правильный диалог. Нужно обсуждать форматы, при которых предприниматели сохранят места.
До конца ноября муниципалитет детально проработает условия обоих вариантов: заключения концессионного или инвестиционного соглашений.
Вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева, которая много лет занимается защитой прав предпринимателей в рамках «остановочного» проекта, на круглом столе не присутствовала.
— Если бы получила приглашение, обязательно бы пришла. Члены ассоциации — предприниматели — приглашения также не получали, в круглом столе участие не принимали. От «ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации малоформатной торговли мы действительно готовили предложения, по всей видимости именно они и легли в основу проекта нового решения, — отметила Кошелева. — Исходя из того, что опубликовано в пресс-релизе, могу предположить, что нагрузка на предпринимателя возрастает: он должен поставить новый павильон (с элементом коммерческого использования) и еще два без возможности коммерческого использования. Если я правильно понимаю. И еще важно понять следующее: что сейчас находится на площадках, где предполагаются к установке объекты без возможности коммерческого использования? Сколько действующих объектов в итоге все-таки будут убраны? Вопросов очень много, ждем от мэрии Новосибирска приглашения для дальнейшего предметного обсуждения проекта и выработки решения, которое устроит и город, и предпринимателей. Считаю, что в таком обсуждении должны принимать участие не только представители общественных организаций, но и предприниматели данной сферы. Обсуждение должно быть максимально открытым.
Напомним, в конце сентября на заседании Общественного совета по защите прав предпринимателей при прокуратуре Новосибирска обсуждалась ситуация с демонтажом нестационарных торговых объектов в городе. По итогу которого прокуратура города инициировала разработку механизма легализации работы предпринимателей в рамках нестационарных торговых объектов и пригласила «ОПОРУ РОССИИ» принять участие в этом процессе.
Фото базовое автора, фото внутри статьи – из телеграм-канала коалиции «Новосибирск 2020»
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