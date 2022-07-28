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Синоптики предупреждают о заморозках

  • 28/07/2022, 15:28
Автор:
новости Новосибирска
Во второй половине августа.

По сообщению КП-Новосибирск, заморозки придут в город в последнюю неделю лета. Такой прогноз дают синоптики сервиса Gismeteo.

— С 22 по 25 августа ночью будет минусовая температура, — говорится в сообщении.

В первую же декаду месяца погодный сервис Gismeteo прогнозирует  солнечную погоду, воздух в Новосибирске прогреется до +21…+25 градусов, а в отдельные дни – до +27 градусов. При этом 1 и 2 числа в городе пройдут ливневые дожди с грозами. После 11 августа в городе начнёт холодать, установится пасмурная погода. К концу месяца новосибирцев ждёт понижение дневных температур до +2…+8 градусов днём, а ночные температуры опустятся ниже ноля.

По данным гидрометцентра, самым холодным днем будет среда, 24 августа. Столбик термометра опустится до — 4 градусов.

«Яндекс.Погода» передает, что самым холодным днем станет пятница, 26 августа. При этом температура воздуха ночью составит +13 градусов.

 

 

Ранее редакция сообщала о погоде в Сибири на лето 2022.

Фото: pixabay.com — Natalia_Kollegova

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : синоптики прогноз погоды заморозки


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