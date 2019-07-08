НЗХК получил чистую прибыль 1,49 млрд рублей

Выручка ПАО «НЗХК» за 2018 год составила 8 млрд рублей (в 2018 – 8,1 млрд), чистая прибыль – 1,49 млрд (1,67 млрд), говорится в годовом отчете предприятия. Выручка по направлениям неядерного бизнеса «НЗХК» в 2018 году составила 2,8 млрд руб., в том числе выручка по коммерческой литиевой продукции – 1,8 млрд. Уменьшение финансового результата в компании связывают с изменением структуры реализованной продукции. За 2018 год предприятие заплатило 1,4 млрд руб налогов, из них 740 млн в региональный бюджет.

К ключевым событиям 2018 года предприятие относит поставку в рамках прямых контрактов в Египет и Республику Корея компонентов низкообогащенного ядерного топлива для исследовательских реакторов. На заводе изготовлена и успешно прошла контроль качества начальная загрузка ядерного топлива для энергоблока № 1 Белорусской АЭС с реактором ВВЭР-1200. Кроме того, в минувшем году предприятие провело отработку технологии изготовления, завершило заводские испытания и поставила две экспериментальные ТВС и 25 мишеней для польского заказчика. Для российских АЭС поставлены на производство сборки тепловыделяющие ТВС-2М с жестким каркасом и решетками-интенсификаторами.

К достижениям за 2018 год на предприятии отнесли тот факт, что «НЗХК» прошло квалификацию в качестве поставщика металлического лития для новых европейских и азиатских потребителей. В результате произошло увеличение экспортной выручки по металлическому литию. В 2019 году запланированы его поставки в объёме до 252 тонн, уточняется в отчете.

Перспективы развития предприятия определяет портфель заказов по продукции общепромышленной деятельности — на 2019-2023 годы он составил более 3,4 млрд руб. Кроме того, управляющий совет АО «ТВЭЛ» одобрил концепцию развития площадки «НЗХК» до 2030 года в рамках проекта «Концепция топологии отрасли».

НЗХК основано в 1948 году. Сегодня является крупнейшим предприятием атомной отрасли России, входит в Топливную компанию ТВЭЛ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Доля АО «ТВЭЛ» в уставном капитале ПАО «НЗХК» составляет 67,495%, доля от общего количества обыкновенных акций — 88,509 %. «НЗХК» осуществляет серийное производство тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-1000, включая ТВС-2М, ТВСА, ТВСА-12 и топливо нового поколения для реакторов типа ВВЭР-1200. Предприятие является единственным в стране производителем металлического лития высокой чистоты и соединений на его основе. Кроме того, ПАО «НЗХК» является единственным в мире производителем лития хлористого гранулированного и одним из двух мировых производителей лития-7. Доля ПАО «НЗХК» на мировом рынке производства металлического лития составляет 6,6%, изотопа лития-7 – 50%.

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