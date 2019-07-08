Прокуратура оспорила решение суда об освобождении экс-управляющего банка от отбывания наказания

Новосибирский районный суд в мае 2018 года рассмотрел ходатайство экс-управляющего филиалом банка «ВТБ» Вадима Григорьева об освобождении от отбывания наказания в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы, назначенного 06 марта 2017 года приговором Железнодорожного районного суда за хищение более 1,1 млрд. рублей и их легализацию.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, Григорьев обратился в Новосибирский районный суд в апреле 2018 года с ходатайством об освобождении от отбывания наказания в связи с наличием тяжелого заболевания. Постановлением суда ходатайство осужденного было удовлетворено, он освобожден из мест лишения свободы.

— Незаконное судебное постановление обжаловано заместителем прокурора области в кассационном порядке и в апреле т.г. отменено постановлением президиума Новосибирского областного суда. 5 июля 2019 года при новом рассмотрении дела, оценив совокупность представленных сторонами материалов, Новосибирский районный суд принял решение об отсутствии оснований для освобождения Григорьева, — говорится в сообщении.

В настоящее время постановление суда в законную силу не вступило.

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