О мерах по повышению безопасности поездок на самокатах рассказали эксперты

Для обеспечения повышенной безопасности передвижения по городу на электросамокатах продолжают действовать «зоны снижения скорости». В этих зонах, включающих Первомайский сквер, площадь Станиславского и Михайловскую набережную, скорость устройств сервиса автоматически ограничивается до 15 км/ч. Передвижение на самокатах будет полностью запрещено на территории Центрального парка и сквера Монумент Славы. При этом пользователям не потребуется предпринимать каких-либо дополнительных действий. Электросамокаты будут автоматически и очень плавно снижать скорость или полностью замедляться на определённых участках, пояснил Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области.

В течение 2025 года продолжится практика выявления и блокировки аккаунтов несовершеннолетних водителей самокатов (в 2024 году по всей России было заблокировано более 10 000 таких аккаунтов). Также сохраняются жесткие штрафные санкции за нарушение правил дорожного движения. В частности, езда в состоянии опьянения влечет за собой штраф в размере 100 тысяч рублей, совместная поездка двух человек – 5 тысяч рублей, передача управления самокатом ребенку – 10 тысяч рублей, а неспешивание на пешеходных переходах – 1 тысячу рублей. За ряд нарушений, помимо штрафов, предусмотрена блокировка аккаунта в приложении, которая может быть временной или бессрочной.

В текущем сезоне будет продолжено обучение пользователей правилам дорожного движения посредством тестирования, а также реализация проекта «Школа безопасного вождения», направленного на совершенствование навыков управления самокатами и повышение культуры вождения СИМ. Выявление нарушителей на городских улицах будет осуществляться с использованием камер видеонаблюдения, совместных рейдов с сотрудниками правоохранительных органов и привлечением консультантов по безопасности, фиксирующих нарушения и направляющих информацию в службу поддержки сервиса.