Президент поручил запустить проект Арктического полигона железных дорог

На VI Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» в Мурманске обсудили вопросы комплексного развития арктических территорий, разработки эффективных механизмов совместного использования и освоения богатых ресурсов Арктического региона на разных уровнях. Об этом сообщила пресс-служба полпреда президента в Сибирском федеральном округе.

Важнейшим направлением названо укрепление транспортного и логистического контура Арктики. Как отметил президент Владимир Путин, Северный морской путь должен стать ключевым участком Трансарктического транспортного коридора, который пройдёт от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока.

В числе приоритетных задач развития Арктической зоны президент отметил дальнейшее наращивание ледокольного флота и развитие торгового флота, включая грузовые и аварийно-спасательные суда. Также необходимо создать условия для роста эффективных отечественных операторов, которые займутся перевозкой контейнеров, угля, сыпучих и других грузов через Арктику. Ещё одним важным направлением является увеличение мощности и оборота северных портов. Правительству Российской Федерации поручено определить планы по расширению мощности действующих морских портов в Арктике, а также перспективы создания новых объектов и развития прилегающей инфраструктуры.

— Для развития Трансарктического маршрута необходимо на новом технологическом уровне раскрыть потенциал внутренних водных путей Арктики, великих рек: Лена, Енисей, Обь, — заявил Владимир Путин.

Также глава государства поручил реализовать проект Арктического полигона железных дорог, чтобы регионы Сибири, Урала, северо-запада России получили прямой выход на север, к арктическим портам. Это позволит разгрузить Транссиб и эффективно использовать морские перевозки, подчеркнул глава государства.

Напомним, регионы и бизнес Сибири уже не первый год призывают подключаться к реализации проекта по развитию Северного морского пути.

СМП ведет к природным ресурсам Арктики и Сибири, где на сегодняшний день осваивается более 8% мировых объемов нефти и 20% — природного газа. Территории, который простираются вдоль транспортного коридора, в ближайшие 10 лет будут активно развиваться, и новые отечественные предприятия, образующиеся вдоль него, принесут в бюджет страны более 20 трлн рублей до 2035 года, говорил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко в рамках Стратегической недели в марте 2024 года. В случае оптимизации затрат на ледовою проводку РФ в перспективе может рассчитывать на более чем один трлн рублей сборов за транзит по СМП к 2030 году.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирским регионам рекомендовали наращивать перевозку грузов водными путями.