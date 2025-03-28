В Новосибирской области с 15 апреля начинается особый пожароопасный сезон

В 2025 году пожароопасный сезон в Новосибирской области начнётся с 15 апреля. Как в прошлые годы, его введение совпадает с установлением особого пожароопасного режима, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по государственной противопожарной службе Алексей Кветков. По его словам, сроки могут быть скорректированы в связи с погодными условиями.

— Особый противопожарный режим будет вводиться на территории постепенно, в зависимости от обстановки на территориях, — отметил он.

По словам исполняющего обязанности заместителя министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексея Бугакова, в зоне риска находятся 1400 населённых пунктов. Наиболее «горимые» районы области – Куйбышевский, Убинский, Венгеровский, Каргат, Чулым.

План тушения ландшафтных пожаров утвержден губернатором Новосибирской области. В состав патрульных групп входят более 1900 человек. Это люди, которые будут выявлять пожары и заниматься их тушением. На вооружении у них более 1500 единиц техники, оснащенных 7 тыс. различных видов пожарно-технического вооружения.

Кроме того, создана группировка беспилотных систем – это действенная мера по раннему выявлению и тушению пожаров, а также для выявления поджигателей.

Стоит отметить, что по предварительным прогнозам синоптиков, лето 2025 года в Сибири ожидается непредсказуемым на погодные условия. Так, синоптик Евгений Тишковец предупредил о возможной засухе на территории Новосибирской области, и последующими за ней циклоны с ливнями и смерчами.

Напомним, во время действия противопожарного режима жителям и гостям Новосибирской области будет запрещено посещать леса, разжигать костры и жечь мусор, готовить пищу на открытом огне. Нарушителям грозят штрафы.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область получит новые беспилотники для мониторинга лесных пожаров.