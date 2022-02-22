Whoosh на 50% увеличит парк самокатов в Новосибирске

— Мы планируем, что открытие сезона в Новосибирске произойдет в середине апреля. В первую очередь мы исходим из погодных условий: дождемся, когда сойдет снег и температура станет комфортной для поездок на самокатах, — сообщил в ответ на запрос Infopro54 пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев.

— Также мы запустим в Новосибирске школу вождения электросамокатов. Будем знакомить пользователей с устройством электросамоката, правилами его использования и принципами ответственного вождения, — говорит Балакирев. — В прошлом году мы сделали онлайн-версию «Школы вождения» и организовали школу в Санкт-Петербурге. В этом году будем расширять географию.

В нынешнем сезоне флот компании в Новосибирске увеличится до 3000 самокатов (в конце сезона 2021 года было около 2000). Благодаря этому Whoosh намерен обеспечить большую плотность в спальных районах города, расширить зону в Калининском районе, а также снова выйти на левый берег. В 2022 году компания сохранит динамическую тарификацию проката, которая будет зависеть от времени суток, района и количества свободных самокатов в конкретный момент времени.

Что можно освоить в Школе вождения Whoosh:

— устройство электросамоката,

— правила его использования,

— места, где можно и нельзя двигаться на электросамокате,

— принципы ответственного вождения,

— на что необходимо обращать внимание во время движения,

— как действовать в сложных ситуациях,

— правила аккуратной парковки.

Собеседник редакции также напомнил, что на федеральном уровне готовятся изменения в правила дорожного движения (ПДД), которые определят правовой статус электросамокатов и закрепят правила передвижения на них.

В пресс-службе компании «Юрент» (Ранее Urent. С 2022 года компания сменила написание на кириллицу — Ред.) редакции сообщили, что пока также планируют запуск нового сезона в Новосибирске на середину апреля, но будут смотреть по погоде (в зависимости от этого запуск может состояться чуть раньше/позже).

— В этом сезоне в Новосибирске планируем поставить новую модель самокатов, с которой будет комфортнее передвигаться по неровным поверхностям. Размер парка пока не назовем, но будем делать все, чтобы жители Новосибирска могли использовать самокаты не только для развлечения, но и для транспортного сценария поездок, — поясняет пресс-секретарь компании «Юрент» Алена Сухаревская. — Уже в прошлом году мы видели, что новосибирцы активно использовали самокаты, чтобы добираться до и от остановок общественного транспорта и будем на это делать ставку — самокаты должны быть доступны не только в центре города, но и в спальных районах.

Она также отметила, что компания привлекла инвестиции в размере 2 млрд рублей от МТС, фондов VPE и VEB Ventures, которые направит на расширение парка самокатов и диверсификацию бизнеса. Кроме того, в ближайшее время МТС включит услугу аренды самокатов в сервис подписки МТС Premium, даст возможность своим клиентам использовать программу лояльности МТС Cashback для оплаты поездок, проведет брендирование самокатов, а в будущем разработает для «Юрент» новый контроллер, оснащенный видеорегистратором, для повышения безопасности поездок

В декабре прошлого года пресс-служба Фонда развития цифровой экономики сообщила, что партнеров в регионах ищет сервис аренды самокатов SunRent. Входит ли в список интересов сервиса Новосибирск — на момент публикации редакции уточнить не удалось. Заходить в новые города компания планировала по франшизе. Судя по сайту SunRent, в Сибири компания уже представлена в Иркутске.

Напомним, в прошлом году мэрия Новосибирска и кикшеринговая компания Whoosh заключили рамочное соглашение, в рамках которого сторонам предстоит проработать проект создания сети велодорожек в Академгородке. В 2021 году кикшеринговые компании, работавшие в Новосибирске, также подписали с мэрией соглашение, устанавливающее ограничения скоростного режима в зависимости от зоны поездки, места разрешения и запрета стоянок электронных транспортных средств.

Сервис электросамокатов Whoosh запустился в Новосибирске в 2019 году в Академгородке, в 2020-м компания пришла на правый берег Новосибирска и в 2021 году расширилась на левый берег. В апреле 2021 года в Новосибирск вышла компания Urent. По данным Мегафона, которые оператор опубликовал в октябре 2021 года, доля Whoosh по объему потребления мобильного интернета составила более 90%, Urent — менее 10%.

В декабре 2021 года руководитель комитета Micro-mobility Фонда развития цифровой экономики, генеральный директор сервиса аренды самокатов SunRent Илья Сальников заявлял, что российский рынок кикшеринга за 2021 год вырос на 200-230%, до 12 млрд рублей. По различным оценкам, сейчас сервисами кикшеринга пользуются 10-15 млн человек, они совершают примерно 50 млн поездок в год. Эксперты прогнозируют, что к 2024 году объем рынка увеличится до 30-40 млрд рублей, а количество шеринговых самокатов — со 100-120 тысяч в 2021 году до 300-400 тысяч.