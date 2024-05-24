О пользе верификации говорят эксперты

По данным исследований, в настоящее время более 90% пользователей отдают предпочтение продавцам, в профиле которых есть значки о пройденных проверках. Самым популярным способом проверки являются банковские ID, за ними следуют верификация по паспорту, водительским удостоверениям, проверка по реквизитам и профилю на Госуслугах.
В пресс-службе сервиса Авито напомнили, что верифицированный профиль — это практически гарантия того, что он принадлежит реальному человеку или компании, и добавили, что с начала тестирования новым способом верификации уже воспользовались почти шесть тысяч пользователей.
По словам Натальи Юматовой, директора по доверию и безопасности Авито, чем больше инструментов верификации доступно, тем проще пользователям выбрать подходящий, и тем охотнее они проходят проверку.
Фото: freepik.com — freepik
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