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Ограничение на площадь квартир в новостройках Новосибирска уже есть в техрегламенте

  • 24/05/2024, 11:15
Автор: Юлия Данилова
Ограничение на площадь квартир в новостройках Новосибирска уже есть в техрегламенте
Но пока их соблюдение — добрая воля застройщика, а также ответственность проектировщика.

В мэрии Новосибирска решения о прекращении выдачи разрешений на строительство домов, в которых проектом предусмотрены студии и однокомнатные квартиры площадью менее 28 кв.м, не принимались. Об этом говорится в ответе на запрос, полученном редакцией Infopro54 из департамента строительства и архитектуры мэрии.

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Уход с рынка мини-квартир скажется на стоимости квадратного метра в Новосибирске

— Правилами землепользования и застройки города Новосибирска от 24.06.2009 №1288 установлен перечень регламентов в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах Новосибирска, которые устанавливают предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства. Минимальная площадь квартир к такому параметру не относится, — подчеркивается в ответе.

В то же время, как отмечают в департаменте, проектирование новых и реконструируемых многоквартирных жилых зданий осуществляется в соответствии с требованиями СП 54.13330.2022. «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003». В результате их применения на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Согласно своду правил, площадь квартир (без учета балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров) в зависимости от числа их жилых комнат определяется по следующей таблице:

Ограничение на площадь квартир в новостройках Новосибирска уже есть в техрегламенте

— Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов, — подчеркивают в департаменте.

Напомним, на минувшей неделе правительство Москвы ввело ограничение на проектирование и строительство квартир и студий площадью менее 28 кв. м. В информационном письме Москомэкспертизы, которое получили девелоперы, говорится, что с 15 мая застройщикам не будут подписывать разрешения на возведение домов, где проектом предусмотрены студии или «однушки» площадью менее 28 кв. м. Позже «Ведомости», со ссылкой на губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, сообщили, что Ленинградская область вслед за Москвой повысит требования к минимальной площади квартир с 24 до 28 «квадратов».

По мнению гендиректора «Дом.РФ» Виталия Мутко, ограничить продажу «однушек» и студий могут в 10 регионах, близких к перегреву рынка. В их числе Краснодарский край и Тюменская область.

Ранее редакция рассказывала о том, как ограничение по минимальной площади квартир может сказаться на рынке Новосибирска.

Фото freepik, автор: freepik.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : студии новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска


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