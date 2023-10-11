О причинах появления судорог рассказал эксперт

Судорога – это внезапное, непроизвольное, часто болезненное сокращение мышцы. Периодически они случается со всеми: во время сна, физических нагрузок, а иногда и в состоянии покоя. Спазм может возникнуть в любой части тела – в конечностях, в боку, в ягодице, в животе.

О главных причинах судорог Лайфу рассказал Александр Умнов — хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

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Причина возникновения судорог у людей с таким диагнозом кроется в обезвоживании организма, дефиците минералов и нарушении проводимости нервных импульсов к мышцам.

Обезвоживание и солнечный удар

Дефицит жидкости и электролитов приводит к нарушению передачи нервного импульса.

Курение, алкоголизм, частое употребление кофе

В данном случае происходит спазм сосудов, а нарушение кровоснабжения может вызвать спазм мышц.

Стресс

Выделяется гормон кортизол, что влечет за собой перераспределение кальция в организме и спазмы мышечной ткани.

Температура 39 и выше

Нарушается скоординированная работа нейронов, что провоцирует появление судорог.

Эпилепсия

Заболевание приводит к изменению электрической активности клеток мозга, избытку или, наоборот, дефициту некоторых медиаторов, что вызывает припадок.

Чрезмерная физическая активность

Человек теряет много жидкости и солей, это ведёт к нарушению водно-электролитного баланса, что может привести к судорогам.

Врач уточнил, что судороги также могут возникать у женщин во время беременности из-за недостатка микроэлементов в организме, вызванного ростом плода и ухудшением кровоснабжения органов малого таза.

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