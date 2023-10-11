Зоопарк «На Лампушке», где погиб новосибирский манул Баюн, проверит прокуратура

Прокуратура Ленинградской области проведет проверку в Приозерском районе, где в частном зоопарке скончался от инфекции новосибирский манул. Надзор установит в каких условиях содержался краснокнижный кот и причины его гибели.

― В ходе проверки будет дана полная и всесторонняя оценка исполнения зоопарком требований законодательства об ответственном обращении с животными. При наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования, ― говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, манул Баюн был доставлен в зверинец в июне 2023 года. В сентябре жители Новосибирска заметили, что в социальных сетях зоопарка перестали появляться видео с редким котом и забили тревогу. Горожане просили даже мэра Анатолия Локтя выяснить судьбу редкого животного. В октябре стало известно, что Баюн и еще три кошки погибли от вируса панлейкопении.