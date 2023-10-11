Запрет на работников-мигрантов ударит по рынку труда в Новосибирске

Не пускать

Группа депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете иностранным гражданам работать в медицинских учреждениях, аптеках и школах.

— Мы предложили полностью запретить привлекать мигрантов для работы в школах, к торговле лекарственными средствами, для оказания медуслуг в организациях системы здравоохранения, такси (легковое и грузовое), — сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Новосибирской области, представляющий партию «Справедливая Россия — За правду», Александр Аксененко. — Кроме того, предложили ограничить допустимую долю иностранных работников 5% от общей численности по всем видам экономической деятельности.

— Считается, что труд мигрантов — более дешевый. Даже если так (а это уже не всегда так), то надо понять — мы за более дешевый труд или за достойные зарплаты для наших соотечественников? Понижая фонд оплаты труда за счет мигрантов, мы отталкиваем от этих рабочих мест россиян, — отмечает Аксененко.

Этот законопроект — результат жалоб и недовольства россиян на качество оказываемых услуг, подчеркнул Аксененко. Основной приток трудовых мигрантов, о которых в пояснительной записке к законопроекту говорят депутаты, происходит за счет приезжих из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Он также привел статистику: по состоянию на 1 января 2023 года на миграционный учет в Новосибирской области поставлены 262 949 иностранных граждан и лиц без гражданства, из них на основании разрешения на временное проживание — 6​ 648 человек и вида на жительство — 13​ 696 человек.

А есть ли проблема?

Редакция Infopro54 попросила участников рынка прокомментировать, как отразятся ограничения по приему на работу трудовых мигрантов на занятости в их отраслях.

Соучредитель транспортной компании ООО «Люгрос», член правления СААП Алина Атланова рассказала Infopro54, что в перевозках магистральными грузовиками на средних и дальних направлениях трудовые мигранты пока практически не задействованы, но дефицит водителей в отрасли высокий.

Руководитель комиссии по пассажирским перевозкам реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Ярцева пояснила редакции Infopro54, что предприниматели, выполняющие транспортную работу на автобусах в Новосибирске и области, отмечают, что в штате их предприятий мигрантов нет.

— Данный факт связан с повышенными требованиями к водителям, которые возят пассажиров, — это наличие водительского стажа, знания в области транспортной безопасности и так далее. Таким образом, по крайней мере в нашем регионе, мигранты в автобусных перевозках если и есть, то минимальное количество. Как правило, это все-таки услуги такси, — поясняет она.

— Если квалификация мигранта соответствует требованиям российского законодательства для работы на автобусе, если работодатель готов доверить ему технику стоимостью более 10 млн рублей и брать на себя ответственность в случае ДТП (а ДТП с участием пассажирского транспорта рассматриваются очень тщательно и имеют серьезные последствия как для предприятия, так и персонально для руководителя), то он должен иметь такую возможность, — комментирует Марина Ярцева. — Но при всем этом всего в нескольких регионах нашей страны решен вопрос нелегальных перевозок. Соответственно, все требования меняющегося законодательства выполняют только легально работающие предприятия, а нелегалы так и остаются вне закона. И вся нагрузка ложится на тех, кто исполняет требования закона.

При этом собеседница Infopro54 отмечает, что предприниматели сходятся во мнении: выбор — принимать мигранта или не принимать — должен быть за работодателем.

Редакция Infopro54 направила запрос в Минздрав Новосибирской области и департамент Новосибирска, чтобы выяснить, насколько тема трудоустройства мигрантов актуальна для этих сфер. На момент публикации материала ответы еще не поступили. По личному опыту могу отметить, что трудовые мигранты часто работают в качестве младшего медперсонала в учреждениях здравоохранения. Что касается образования (тоже на личном опыте): недавно беседовала с представительницей трудовых мигрантов, которая приехала в Новосибирск из страны СНГ. По ее словам, она учительница немецкого языка с большим стажем, но ни в одну из школ Новосибирска устроиться не смогла — везде требуют гражданство. И это при том, что учителей иностранных языков в школах города не хватает. Собеседница работала в клининговой компании и занималась уборкой.

Может стать хуже

Алла Литвинова, директор и основатель HR-центра Аллы Литвиновой, считает, что в названных в законопроекте сферах в Новосибирской области мигранты сегодня представлены слабо.

Юлия Масалова, заведующая кафедрой экономики труда и управления персоналом НГУЭУ, кандидат экономических наук, говорит, что законность решений о запретах мигрантам работать в тех или иных отраслях — это вопрос миграционной политики.

— Эта политика предполагает, что мы можем вводить какие-то ограничения на законодательном уровне. Но здесь ситуация несколько другая, она идет вразрез с тем, что в том же Минздраве РФ обсуждали возможность привлечения специалистов из-за рубежа с экзаменом, который они должны сдать, чтобы иметь возможность работать в России, — напоминает Масалова. — При этом миграционная политика предполагает, что мы закрываем свой кадровый голод какими-то внешними трудовыми ресурсами, и для Минздрава это был один из вариантов решения проблемы. А если мы вводим ограничения, это значит, что мы закрываем для себя этот поток? С другой стороны, есть иностранные граждане, которые обучались у нас и хотят у нас работать. И здесь важно говорить об уровне квалификации и о том, насколько иностранные граждане могут выполнять те или иные обязанности. Как я уже сказала, в Минздраве обсуждается для них специальный экзамен, чтобы люди могли подтвердить свою квалификацию и работать.

Что касается такси и услуг по перевозке, по мнению собеседницы редакции, дело не в том, кто за рулем — мигрант или нет — важно, что человек имеет права и соблюдает правила дорожного движения и перевозок.

Ранее редакция сообщала о том, что в селе Толмачево проверили мигрантов, работающих на складах Новосибирска.