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Запрет на работников-мигрантов ударит по рынку труда в Новосибирске

  • 11/10/2023, 09:12
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Запрет на работников-мигрантов ударит по рынку труда в Новосибирске
В регионе и так не хватает рабочих рук, а квотирование может парализовать целые отрасли.

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Группа депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете иностранным гражданам работать в медицинских учреждениях, аптеках и школах.

— Мы предложили полностью запретить привлекать мигрантов для работы в школах, к торговле лекарственными средствами, для оказания медуслуг в организациях системы здравоохранения, такси (легковое и грузовое), — сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Новосибирской области, представляющий партию «Справедливая Россия — За правду», Александр Аксененко. — Кроме того, предложили ограничить допустимую долю иностранных работников 5% от общей численности по всем видам экономической деятельности.

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Этот законопроект — результат жалоб и недовольства россиян на качество оказываемых услуг, подчеркнул Аксененко. Основной приток трудовых мигрантов, о которых в пояснительной записке к законопроекту говорят депутаты, происходит за счет приезжих из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

— Считается, что труд мигрантов — более дешевый. Даже если так (а это уже не всегда так), то надо понять — мы за более дешевый труд или за достойные зарплаты для наших соотечественников? Понижая фонд оплаты труда за счет мигрантов, мы отталкиваем от этих рабочих мест россиян, — отмечает Аксененко.

Он также привел статистику: по состоянию на 1 января 2023 года на миграционный учет в Новосибирской области поставлены 262 949 иностранных граждан и лиц без гражданства, из них на основании разрешения на временное проживание — 6​ 648 человек и вида на жительство — 13​ 696 человек.

А есть ли проблема?

Редакция Infopro54 попросила участников рынка прокомментировать, как отразятся ограничения по приему на работу трудовых мигрантов на занятости в их отраслях.

Соучредитель транспортной компании ООО «Люгрос», член правления СААП Алина Атланова рассказала Infopro54, что в перевозках магистральными грузовиками на средних и дальних направлениях трудовые мигранты пока практически не задействованы, но дефицит водителей в отрасли высокий.

Алина Атланова, соучредитель транспортной компании ООО «Люгрос», член правления СААП

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— У многих транспортных компаний от 2 до 5% парка имеют простои без водителей. Быстрое и приемлемое решение проблемы — пока неочевидно. Рассматривать всерьез привлечение мигрантов на наши перевозки пока не готовы, но все чаще в нашем профессиональном сообществе возникает эта мысль как неизбежная перспектива, — рассуждает Атланова. — Если говорить о перевозках мелко- и среднетоннажным транспортом, то на региональных перевозках задействованность мигрантов более высокая. Альтернативы нет. Поэтому запрет, на мой взгляд, является популистским решением. Нужно понимать и осознавать, что породило эту проблему, и решать вопрос комплексно.

Руководитель комиссии по пассажирским перевозкам реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Ярцева пояснила редакции Infopro54, что предприниматели, выполняющие транспортную работу на автобусах в Новосибирске и области, отмечают, что в штате их предприятий мигрантов нет.

— Данный факт связан с повышенными требованиями к водителям, которые возят пассажиров, — это наличие водительского стажа, знания в области транспортной безопасности и так далее. Таким образом, по крайней мере в нашем регионе, мигранты в автобусных перевозках если и есть, то минимальное количество. Как правило, это все-таки услуги такси, — поясняет она.

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При этом собеседница Infopro54 отмечает, что предприниматели сходятся во мнении: выбор — принимать мигранта или не принимать — должен быть за работодателем.

— Если квалификация мигранта соответствует требованиям российского законодательства для работы на автобусе, если работодатель готов доверить ему технику стоимостью более 10 млн рублей и брать на себя ответственность в случае ДТП (а ДТП с участием пассажирского транспорта рассматриваются очень тщательно и имеют серьезные последствия как для предприятия, так и персонально для руководителя), то он должен иметь такую возможность, — комментирует Марина Ярцева. — Но при всем этом всего в нескольких регионах нашей страны решен вопрос нелегальных перевозок. Соответственно, все требования меняющегося законодательства выполняют только легально работающие предприятия, а нелегалы так и остаются вне закона. И вся нагрузка ложится на тех, кто исполняет требования закона.

Редакция Infopro54 направила запрос в Минздрав Новосибирской области и департамент Новосибирска, чтобы выяснить, насколько тема трудоустройства мигрантов актуальна для этих сфер. На момент публикации материала ответы еще не поступили. По личному опыту могу отметить, что трудовые мигранты часто работают в качестве младшего медперсонала в учреждениях здравоохранения. Что касается образования (тоже на личном опыте): недавно беседовала с представительницей трудовых мигрантов, которая приехала в Новосибирск из страны СНГ. По ее словам, она учительница немецкого языка с большим стажем, но ни в одну из школ Новосибирска устроиться не смогла — везде требуют гражданство. И это при том, что учителей иностранных языков в школах города не хватает. Собеседница работала в клининговой компании и занималась уборкой.

Может стать хуже

Алла Литвинова, директор и основатель HR-центра Аллы Литвиновой, считает, что в названных в законопроекте сферах в Новосибирской области мигранты сегодня представлены слабо.

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— Чаще всего они работают на позиции уборщиков. Я не вижу в этом ничего критичного, и не вижу необходимости запрещать мигрантам работать на таких позициях. Это может привести к тому, что кадровый голод еще больше усугубится, — комментирует эксперт.

Юлия Масалова, заведующая кафедрой экономики труда и управления персоналом НГУЭУ, кандидат экономических наук, говорит, что законность решений о запретах мигрантам работать в тех или иных отраслях — это вопрос миграционной политики.

— Эта политика предполагает, что мы можем вводить какие-то ограничения на законодательном уровне. Но здесь ситуация несколько другая, она идет вразрез с тем, что в том же Минздраве РФ обсуждали возможность привлечения специалистов из-за рубежа с экзаменом, который они должны сдать, чтобы иметь возможность работать в России, — напоминает Масалова. — При этом миграционная политика предполагает, что мы закрываем свой кадровый голод какими-то внешними трудовыми ресурсами, и для Минздрава это был один из вариантов решения проблемы. А если мы вводим ограничения, это значит, что мы закрываем для себя этот поток? С другой стороны, есть иностранные граждане, которые обучались у нас и хотят у нас работать. И здесь важно говорить об уровне квалификации и о том, насколько иностранные граждане могут выполнять те или иные обязанности. Как я уже сказала, в Минздраве обсуждается для них специальный экзамен, чтобы люди могли подтвердить свою квалификацию и работать.

Что касается такси и услуг по перевозке, по мнению собеседницы редакции, дело не в том, кто за рулем — мигрант или нет — важно, что человек имеет права и соблюдает правила дорожного движения и перевозок.

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— Квотирование и ограничение только создаст нехватку кадров, — уверена Юлия Масалова. — Сейчас проблема в том, сможем ли мы восполнить тот кадровый голод в отраслях, о которых было сказано ранее? Кроме того, в целом количество мигрантов в России сокращается. Раньше, до пандемии, на низкоквалифицированных позициях у нас поток был гораздо больше, чем сейчас. Более того, сейчас мигранты из тех же Таджикистана и Узбекистана не всегда выбирают работу именно в России. Они ищут для себя другие рынки, в том числе азиатские, потому что там больше платят. Мы не являемся той страной, которая очень привлекательна с точки зрения работы.

Ранее редакция сообщала о том, что в селе Толмачево проверили мигрантов, работающих на складах Новосибирска. 

Фото freepik — wangxina

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Юлия Масалова Трудоустройство мигрантов Справедливая Россия — За правду Сергей Миронов СААП Опора России Марина Ярцева Люгрос квотирование мигрантов Госдума Алла Литвинова Алина Атланова Александр Аксененко


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