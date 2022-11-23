О влиянии частичной мобилизации на рынок труда рассказывает эксперт

Какие изменения произошли в сфере трудоустройства на фоне частичной мобилизации, рассказала Наталья Данина, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

Мужчины не отвечают

Соискатели-мужчины больше не отвечают на звонки с неизвестных номеров. Почти в 50% случаев дозвониться просто невозможно. Как следствие этого, на собеседования теперь активнее приглашают женщин. По данным аналитиков hh.ru, на первой неделе сентября в 59% случаев приглашения получали женщины, в 41% — мужчины. После 21 сентября количество приглашений женщин на интервью выросло на 3,6%, а мужчин стали реже звать на 5,3%.

— Рынок будет мигрировать в ещё более «женскую» сторону, — прогнозирует Наталья Данина.

Нужные рабочие

Рабочий персонал — одна из самых активно мобилизуемых категорий соискателей. Поэтому спрос на них будет только расти, при том, что активность людей на рынке труда в этой профессиональной группе продолжает снижаться.

— Если будет следующая волна мобилизации, дефицит рабочего персонала усугубится. Хотя и сейчас уровень конкуренции среди синих воротничков остаётся критически низким — 0,8, — подчеркнула эксперт.

Волна эмиграции

Аналитики hh.ru выявили страны с максимальным относительным приростом резюме кандидатов с российским гражданством. В процентном соотношении прирост резюме в Казахстане составил 81% (сравниваем показатели с 10 по 22 октября с показателями за период с 10 по 22 сентября), в Грузии и Узбекистане — 59%, в Кыргызстане — 55%, в Армении — 44%, в Азербайджане — 38%, в Турции — 33%.

Если посмотреть на абсолютные цифры, в период 10–22 октября по сравнению с 10–22 сентября, число резюме соискателей с гражданством РФ больше всего выросло в Казахстане (на 44 тыс. резюме), Грузии (на 8,6 тыс. резюме), Узбекистане (на 4,5 тыс. резюме), Турции (на 2,9 тыс. резюме), Кыргызстане (на 2,8 тыс. резюме).

Цифровые кочевники

Преимущественно это ИТ-специалисты (19%), работники сфер продаж и обслуживания клиентов (10%), маркетологи, рекламщики и PR-специалисты (9%), соискатели из профессиональных групп строительства и недвижимости (8%), производства и сервисного обслуживания (7%), рабочий персонал (5%).

— Бросается в глаза перекос в сторону белых воротничков, и можно предположить, что специалисты рабочего толка просто уехали в родные страны с наступлением кризиса, — добавляет Данина.

Уход иностранных компаний

Большинство иностранных компаний с начала специальной военной операции приостановили работу до середины лета, но продолжали выплачивать зарплаты сотрудникам, пусть и в сокращённых объёмах. При этом наметился и другой тренд — иностранные бизнесы начали передавать активы новым акционерам или российскому менеджменту. В результате номинально люди начали работать в новых компаниях, а реально — в старых, но под новым управлением.

Если говорить о людях, которые всё-таки лишились работы, то многие из них получили в качестве компенсации по 8–12 окладов. Так что у них тоже нет мотивации выходить на открытый рынок труда здесь и сейчас. Однако тенденция может измениться уже через полгода, ближе к весне.

— Так что компаниям всё также важно прикладывать максимум усилий, чтобы привлекать внимание соискателей, особенно если мы говорим о синих воротничках, линейном и высококвалифицированном персонале, — отметила специалист.

Краткие итоги

В краткосрочной перспективе рынок труда может стать более возрастным — кандидаты зрелого возраста будут более востребованы, а работодатели, вероятно, начнут рассматривать женщин на вакансии, которые ранее считались «мужскими».

Розничная торговля продолжит активную работу даже в текущих условиях.

Снижение текучести кадров: люди станут держаться за работу.