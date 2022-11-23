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Вынесен приговор за кражу драгоценных камней на сумму более 575 млн. рублей

  • 23/11/2022, 10:25
Драгоценные камни
Обвиняемые получили более 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Советский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении Павла Хоменко и Максима Рябенького. Они признаны виновными в грабеже (ч. 3 ст. 161 УК РФ).

—  Павел Хоменко и Максим Рябенький обвинялись в причинении имущественного ущерба компании, находящейся в Советском районе Новосибирска, основным видом деятельности которой являлось производство, обработка и продажа синтетических кристаллов, выращенных по разработанным сотрудниками организации технологиям и изделий из них, — говорится в сообщении пресс-службы Советского районного суда Новосибирска.

Депутата обвиняют в хищении камней для ювелирных изделий

Депутата обвиняют в хищении камней для ювелирных изделий

По версии следствия, Хоменко и Рябенький, выполняя функции менеджеров по продаже синтетических кристаллов и изделий из них, желая самостоятельно осуществить сбыт произведенной продукции с целью извлечения прибыли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору совершили открытое хищение синтетических кристаллов, а именно: кристаллов в виде необработанных пластин — изумруда колумбийского цвета, изумруда бразильского цвета, изумруда традиционного; александрита в виде необработанных кусков; кристаллов голубого берилла аквамаринового цвета, в особо крупном размере, на общую сумму более 575 млн. рублей.

Подсудимые вину не признали.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил им наказание в виде 6 лет 5 месяцев (Хоменко) и 6 лет 6 месяцев (Рябенький) лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области осужден депутат, который похитил искусственные драгоценные камни. 

Фото: Pixabay.com — 4711018

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : синтетические кристаллы кража Драгоценные камни


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