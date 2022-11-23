Вынесен приговор за кражу драгоценных камней на сумму более 575 млн. рублей

Советский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении Павла Хоменко и Максима Рябенького. Они признаны виновными в грабеже (ч. 3 ст. 161 УК РФ).
— Павел Хоменко и Максим Рябенький обвинялись в причинении имущественного ущерба компании, находящейся в Советском районе Новосибирска, основным видом деятельности которой являлось производство, обработка и продажа синтетических кристаллов, выращенных по разработанным сотрудниками организации технологиям и изделий из них, — говорится в сообщении пресс-службы Советского районного суда Новосибирска.
Подсудимые вину не признали.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил им наказание в виде 6 лет 5 месяцев (Хоменко) и 6 лет 6 месяцев (Рябенький) лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области осужден депутат, который похитил искусственные драгоценные камни.
Фото: Pixabay.com — 4711018
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