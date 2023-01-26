Бывшего директора театра «Красный факел» Кулябина отправили под домашний арест

Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает Управления Судебного департамента в Новосибирске.

— Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 марта 2023 года, — говорится в сообщении пресс-службы Управления Судебного департамента в Новосибирске.

Как сообщалось ранее, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Растрата денежных средств в особо крупном размере. — Ред.). Как уточнили в прокуратуре, сумма ущерба составила свыше 1,8 млн рублей.

Напомним, что в пятницу, 23 декабря стало известно об увольнении директора театра «Красный факел» Александре Кулябине. Он возглавлял культурное учреждение с 1999 года. 27 декабря, исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков представил коллективу нового руководителя. Директором назначена Антонида Гореявчева, которая до этого возглавляла театр «Старый дом».

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