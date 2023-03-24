Обь — самая грязная и опасная река в России

22 марта в мире отмечали День Воды. В связи с чем министерство природных ресурсов и экологии РФ предоставило самый свежий отчет, касающиеся состояния водоёмов в России. В соответствии с ним, Обь признали самой грязной рекой в стране, пишет КП-Новосибирск.

— Число зафиксированных высоких загрязнений реки достигло 508 случаев. При этом на Оби произошло 254 экстремально высоких загрязнений поверхностных пресных вод. Для сравнения, на Волге их было зафиксировано 46, на Днепре – 82, — говорится в отчете.

Уточняется, что максимальное количество загрязнений зафиксировано в среднем течении реки, которая протекает через Новосибирск. Содержание в ней нефтепродуктов местами превышает предельно допустимые концентрации в 9-10 раз.

Специалисты считают, что аномальные загрязнения воды имеют связь со сливом в нее промышленных отходов с предприятий Новосибирска, Барнаула, Бийска, Нижневартовска и Нефтеюганска, так как заводы за Уралом все еще не оборудованы современными системами очистки.

Кроме того, в перечне самых грязных рек России также присутствуют Волга, Амур, Днепр, Енисей, Урал, Дон и другие.

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