На Октябрьском мосту начали ремонтировать тротуарную консоль

В Новосибирске начали ремонт тротуарной консоли на Октябрьском мосту, сообщили в пресс-службе ООО «СпецТрансСтрой». По словам генерального директора компании Сергея Арапова (Компания является подрядчиком капремонта моста.— Ред.), с сегодняшнего дня работы ведутся на правой полосе движения по направлению с правого берега на левый.

— Будет демонтирован слабый бетон консоли, перильное и парапетное ограждение, — отметил он. — Сотрудники компании выполнят работы по усилению тротуарной консоли, монтаж новых опор освещения, перильного и дорожного ограждения.

Сергей Арапов подчеркнул, что работы будут вестись небольшими участками, чтобы не парализовать движение по мосту.

— Принято решение выполнять полный комплекс работ на небольшой захватке длиной 100 метров и после этого переходить на следующие 100 метров. Просим водителей быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками, — предупредил он.

Напомним, работы по ремонту Октябрьского моста разделены на три этапа. Первый этап был завершен в декабре 2022 года. Сроки окончания второго — до 8 декабря 2023-го, третьего — до 9 декабря 2024-го. Работы включены: ремонт основных несущих конструкций, замена всех слоев мостового полотна, укладка нового асфальтобетона, установка новых мачт освещения, пешеходное и дорожное ограждение, ремонт судовой сигнализации, модернизация системы водоотвода, работы по антикоррозионной защите и монтаж системы архитектурного освещения. На капремонт будет потрачено 2,2 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Димитровский мост начали готовить к капитальному ремонту.