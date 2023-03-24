В России ужесточат контроль за качеством воздуха

Генпрокуратура и Росприроднадзор обратились в правительство РФ с инициативой внести в законодательство поправки, которые позволят контролировать не только загрязняющие воздух выбросы предприятий, но и неприятный запах от их деятельности, передают «Известия».

Вышеупомянутым ведомствам часто приходится сталкиваться с многочисленными жалобами россиян на физиологический дискомфорт от выбросов животноводческих, нефтехимических, химических и иных предприятий, в том числе расположенных рядом с жилыми зонами. Однако, как сообщили в Генпрокуратуре, у органов контроля нет правовой и технической возможности определения источников запаха, его состава, а также оснований для привлечения виновных к ответственности.

Авторов инициативы поддержала организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ), которая, в свою очередь, направила в правительство РФ обращение, в котором указала на проблему наличия в воздушной среде резких и неприятных запахов, в связи с чем отметила необходимость внести соответствующие изменения в законодательство.

В ОПИ отметили, что даже нынешние нормы СанПиН от 2021 года о «Предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» по атмосферным выбросам соблюдают далеко не все предприятия.

Ранее редакция сообщала, что в руководстве Новосибирска пока не готовы говорить о «Чистом воздухе».

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