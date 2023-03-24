В Минтрансе ответили на претензии перевозчиков по контрактной системе

― В 2022 году Минтранс уже направлял ответ председателю регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорю Салову и прокуратуре Новосибирской области о подходах и методиках при подготовке конкурсов для закупок в сфере пассажирских перевозок. В справках была информация о расчете начальной (максимальной) цены контракта, а также подробные расчеты НМЦК за 2022 год с формулами и ссылками на все источники данных, ― сообщили редакции в Министерстве транспорта Новосибирской области.

Новосибирские перевозчики пожаловались в областную прокуратуру на Минтранс нужен для определения начальной стоимости контракта и утвержден приказом Минтранса РФ от 20.10.2021 №351. По этому документу, в определении себестоимости учитывается не только класс транспортного средства, но вид топлива, время работы на линии, наличие кондукторов, а также отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам (коэффициент зависит от пробега).

нужен для определения начальной стоимости контракта и утвержден приказом Минтранса РФ от 20.10.2021 №351. По этому документу, в определении себестоимости учитывается не только класс транспортного средства, но вид топлива, время работы на линии, наличие кондукторов, а также отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам (коэффициент зависит от пробега). Коэффициент бюджетной обеспеченности определен в соответствии с наличием свободных лимитов бюджетных ассигнований областного бюджета (ч. 2 с. 72 и п. 3 с. 219 БК РФ) на дату размещения закупки в соответствии с планом-графиком закупок.

определен в соответствии с наличием свободных лимитов бюджетных ассигнований областного бюджета (ч. 2 с. 72 и п. 3 с. 219 БК РФ) на дату размещения закупки в соответствии с планом-графиком закупок. Размер выплат по контракту не является единственным источником покрытия себестоимости пассажирских перевозок. Госпрограммой Новосибирской области, утвержденной постановлением правительства 24.02.2014 года №83-п, предусмотрено предоставление субсидий перевозчикам для возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на перевозку пассажиров по пригородным и внутрирайонным маршрутам регулярного сообщения.

― Эта субсидия выплачивается ежемесячно и покрывает затраты на оплату труда, оплату сырья, материалов, товаров и иных материально-производственных запасов, работ, услуг, необходимых для осуществления деятельности, арендную плату, содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств и иного имущества, а также поддержание их в исправном состоянии, уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему России и иные расходы, обеспечивающие осуществление перевозок, ― уточнили в ведомстве. ― Базовый норматив удельных затрат для автобуса малого класса составляет 42,73 рубля за 1 км пробега и индексируется ежегодно на процент увеличения тарифа на пассажирские перевозки.

Что касается процедуры заключения договоров, которой недовольны перевозчики, то она установлена порядком привлечения перевозчиков на условиях временной работы по пригородным и межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения. Документ утвержден приказом Минтранса Новосибирской области от 10.12.2014 №158. Порядок применяется в отношении регулярных перевозок, частично или полностью оплачиваемых за счет средств бюджета региона, до заключения контрактов, срок заключения которых определен в документе планирования регулярных перевозок, утвержденном постановлением правительства Новосибирской области от 22.11.2022 №547-п.

― Организация перевозок предполагает бесперебойную работу по межмуниципальным маршрутам, поэтому закупки по межмуниципальным маршрутам со сроком окончания в первом квартале 2023 года были проведены в конце 2022 года, например межмуниципальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам №254. Изменения в документ планирования внесены 21.03.2023 постановлением Новосибирской области №111-п, ― сообщили в Минтрансе. ― Срок действия договоров на организацию пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам №105, 106, 119, 153, 216, 258ж оканчивается 30.11.2023. Поэтому конкурсные процедуры министерством будут проведены в соответствии с графиком заключения государственных контрактов. По межмуниципальному маршруту №220 перевозки осуществляют 3 перевозчика: ООО «Транском-Новосибирск1», ИП Донской М.А. и ИП Кандаков В.В., с которыми в 2015 году на основании проведения конкурсных процедур были заключены договоры сроком действия до 13.09.2025. Это определено реестром межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, утвержденным региональным Минтрансом от 07.06.2016 № 95.

В соответствии с документом планирования конкурсные процедуры на заключение государственного контракта будут проведены в третьем квартале 2025 года.

Напомним, перевозчики вынесли вопрос с контрактами на осуществление работ по выполнению пассажирских перевозок, отыгрываемых региональным Министерством транспорта в 2022 году в рамках перехода на контрактную систему, на заседании общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре Новосибирской области. После рассмотрения вопроса, по словам руководителя комиссии по пассажирским перевозкам в реготделении «ОПОРЫ РОССИИ» Марины Ярцевой, прокуратура области приняла решение провести комплексную проверку Минтранса в части организации пассажирских перевозок в 2022 году.

Ранее редакция сообщала: перевозчики неоднократно поднимали вопрос о низком тарифе в регионе. В Минтрансе парировали, что также неоднократно просили предоставить документальное обоснование затрат, которые несут перевозчики, для повышения стоимости проезда.