Правительство региона обещало поддерживать Новосибирск в 2020 году

Губернатор Андрей Травников обратился к участникам расширенного аппаратного заседания мэрии города Новосибирска по подведению итогов работы за 2019 год и планах на предстоящий период, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Для Новосибирской области 2019 год в части реализации национальных проектов был не просто стартовым, но годом полномасштабной работы. И годом достаточно успешным. Мы своевременно ввели все объекты, своевременно, без серьезных замечаний рассчитались со всеми поставщиками и подрядчиками. Конечно же наибольшее количество мероприятий проводилось на территории Новосибирска – это понятно, самый крупный муниципалитет не только нашего региона, но и всей страны. 2020 год по объему задач будет еще более серьезным, — отметил глава региона.

По его словам, реализация многочисленных мероприятий нацпроектов не должна превратиться в формальную самоцель.

— Не нужно забывать, что мы достигаем определённых экономических и, в первую очередь, социальных задач и целей, стараемся удовлетворить ожидания жителей, зачастую долгожданные: обеспечение местами в детских садах и школах, благоустройство территорий и так далее. Очень внимательно нужно смотреть — все ли учитывается теми программами, которые мы реализуем в рамках нацпроектов. На комплексный подход при реализации нацпроектов я бы хотел обратить особое внимание, — подчеркнул Андрей Травников.

Также губернатор отметил важность работы по реализации инициатив, которые были озвучены два дня назад в послании президента РФ Федеральному Собранию.

— Основная тема послания этого года – серьёзные демографические задачи, как нельзя актуальны и для Новосибирской области, и для Новосибирска. Нужно сделать все необходимое, чтобы Новосибирск оставался местом привлекательным для проживания, привлекательным для прихода сюда нового бизнеса, приезда новых компетентных талантливых и знающих людей, — отметил глава региона.

Губернатор обозначил стратегические направления совместной работы правительства Новосибирской области и мэрии Новосибирска по развитию транспортной и социальной инфраструктуры столицы региона.

— Мы нуждаемся в увеличении темпов развития Новосибирска, и к этому заранее нужно готовиться. Тем более, что в послании президента была подтверждена информация, которая уже ранее звучала – мы ожидаем, что с 1 июля 2020 года Фонд национального благосостояния будет использоваться для финансирования новых проектов, в первую очередь инфраструктурных проектов, транспортной и иной инфраструктуры, — сказал Андрей Травников.

Он подчеркнул, что Новосибирской области необходимо хорошо подготовиться, для того, чтобы войти в число первых регионов, которые воспользуются этим новым финансовым инструментом.

— Я давал поручения министерству транспорта и дорожного хозяйства давал поручения министерству транспорта и дорожного хозяйства переработать планы по реконструкции транспортной инфраструктуры Бердского шоссе, как основной магистрали, так и прилегающих улиц, для обеспечения транспортной доступности Академгородка, проекта «Академгородок 2.0», и, самое главное, ближайшего проекта СКИФ. Напомню, в соответствии с решением президента, первая очередь этого мегасайенс проекта должна быть введена в эксплуатацию до 31 декабря 2023 года. Значит уже в 2024 году большое количество исследователей, и не только наших, но и зарубежных, будет приезжать на этот объект, и к этому сроку нам нужно серьезно обновить транспортную инфраструктуру, обеспечить транспортную доступность этого направления, — сказал Андрей Травников.

Второй перспективный проект, который сегодня по поручению губернатора прорабатывается министерством транспорта и дорожного хозяйства, это Южный транзит.

— Следующий проект – это развитие территории вокруг нового ледового дворца спорта в районе микрорайона «Горский». Напомню, два года назад мы в этом зале ставили последнюю точку в выборе месторасположения ледового дворца. И один из аргументов, который мы приводили, что строительство этого объекта создаст толчок для развития большой территории рекреационного спортивного назначения, как это изначально и запланировано генпланом города. Но на сегодняшний день мы сконцентрированы на создании обязательных объектов, хотя мы понимаем, что мы ледовый дворец строим не для того, чтобы провести достаточно краткосрочные мероприятия, две недели Молодежного чемпионата мира по хоккею. Мы хотим действительно обеспечить быстрое будущее развитие этой территории. Поэтому я попросил бы мэрию Новосибирска, совместно с министерством строительства Новосибирской области подготовить дополнительные проекты мероприятий по развитию прилегающей территории, — подчеркнул губернатор.

Андрей Травников подтвердил стратегический подход на повышение финансовой самостоятельности муниципалитетов, и в первую очередь Новосибирска.

— Областное правительство и заксобрание в течение последних как минимум двух лет очень четко демонстрировали, что изыскивает все возможности, чтобы и помочь в решении накопившихся проблем, и поддержать темпы развития нашей столицы. Конечно же мы будем продолжать эту работу и в 2020 году, — отметил глава региона.

В 2019 году темп роста объемов финансовой помощи Новосибирску по отношению к 2018 году составил 125,7%. Всего в 2019 году городу было направлено около 23,4 млрд рублей различных видов межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов, примерно столько же запланировано в 2020 году.

Из них 14,9 млрд рублей в 2019 году и 16,4 млрд рублей в 2020 г. направляются на исполнение переданных государственных полномочий, основной объем которых составляют расходы на оплату труда педагогов и воспитателей в детских общеобразовательных учреждениях. Планируется, что в 2020 году 6,9 млрд рублей будет выделено мэрии на софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения. Часть из них – 2,3 млрд рублей на 2020 год распределены для финансирования сферы образования, большая часть из которых направлена на строительство и оснащение школ и детских садов; 536,1 млн рублей предусмотрено городу на благоустройство общественных пространств и дворовых территорий, в том числе на комплексное благоустройство сквера и Монумента Славы.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области