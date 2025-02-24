Экс-директора НЗИВа и его сообщников обязали вернуть предприятию 6,4 млн рублей

В Новосибирском суде состоялось рассмотрение гражданского иска по уголовному делу, возбуждённому против бывшего руководителя АО «НЗИВ» и его сообщников. Их обвиняют в растрате денежных средств предприятия — завод потребовал возместить причинённый ему материальный ущерб.

По данным пресс-службы судов Новосибирской области, что бывший руководитель НЗИВ Валерий Петров и его коллеги Андрей Витюгов и Павел Кривобоков были привлечены к ответственности за растрату средств предприятия. Их действия нанесли ущерб новосибирскому заводу в размере 9,4 миллиона рублей.

В мае 2023 года Искитимский суд признал их виновными. Гражданский иск о возмещении материального ущерба был оставлен для рассмотрения в рамках гражданского производства. 24 февраля 2025 года суд принял решение солидарно взыскать с ответчиков 6,4 миллиона рублей в пользу предприятия. Решение не вступило в законную силу.

Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ) является сборочно-снаряжательным заводом по производству специальных изделий. Предприятие входит в госкорпорацию «Ростех». Валерий Петров работал на предприятии с 1981 года.

Ранее редакция сообщала о том, что еще одного экс-директора НЗИВа освободили в зале суда и обязали выплатить 155 млн рублей за хищение.