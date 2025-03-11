Объем контейнерных перевозок за семь лет удвоился в Новосибирской области

Новосибирская область наращивает объем контейнерных перевозок. За семь лет (с 2018 года) он увеличился с 4,2% до 9,7%, доложили губернатору Андрею Травникову члены Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС).
Контейнеризация позволяет региону «компенсировать» географическое положение, отмечал неоднократно глава региона Андрей Травников. Он поручил и дальше наращивать объем перевозок в универсальной таре. Планируется к 2029 году он составит не менее 15,7%.
Также участники рабочей встречи обсудили текущее состояние и задачи развития транспортно-логистического комплекса Новосибирской области на 2025 и последующие годы, развитие Сибирской логистической платформы, развитие контейнеризации, опыт системных перевозок между Центральной Азией и Россией на примере республик Киргизия и Казахстан, перспективное развитие на Узбекистан.
В Новосибирской области идёт активное развитие ТЛЦ «Евросиб-Терминал-Новосибирск», нового ТЛЦ «Сибирский» — запущена вторая очередь центра. В 2025 году запланирован ввод в эксплуатацию нового проекта — терминала «Восточные ворота» площадью 31 га.
Напомним, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Новосибирск», якорным инвестором которой выбран Новосибирский транспортный терминал. Общий объем запланированных инвестиций в проект составит 9,2 млрд рублей.
Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
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