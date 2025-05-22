Объем рынка платных медуслуг в Новосибирске составил 41 млрд рублей

За медпомощью в Новосибирск

Медицинский туризм в Новосибирской области набирает популярность. Как пояснил редакции Infopro54 министр экономического развития региона Лев Решетников, за последние четыре года объем этого рынка в регионе увеличился в 1,9 раза (в 2021 году — 24,1 млрд рублей, в 2023-м — 34,9 млрд рублей). Речь идет как об услугах, оказанных иностранным гражданам, так и жителям других регионов России в амбулаторных, стационарных условиях и условиях дневного стационара.

— По итогам 2024 года объем рынка платных медицинских услуг, оказанных в Новосибирской области, увеличился на 17% по сравнению с 2023 годом и составил 40,9 млрд рублей, по этому показателю Новосибирская область удерживает седьмое место среди регионов России, — констатировал Решетников.

По данным ведомства, в 2025 году тренд на рост рынка сохраняется. За первый квартал объем рынка платных медуслуг в Новосибирской области превысил 10,9 млрд рублей (17,2% к прошлому году).

Пациенты из 116 стран мира

На рынке медицинских услуг региона сегодня довольно много игроков:

Медицинские услуги иностранным гражданам оказывают федеральные клиники (МНТК «Микрохирургия глаза» им. ак. С.Н. Федорова, Федеральный центр нейрохирургии, Национальный медицинский исследовательский центр им. ак. Е.Н. Мешалкина, ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России и другие).

Подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области медицинские организации третьего уровня (Областная клиническая больница, Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер, городская клиническая больница №1 и другие).

Частные клиники (Медицинский центр «Авиценна», Дорожная клиническая больница и другие).

— Организации, подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области, приняли в 2024 году более 26 тысяч граждан из 116 стран мира и провели 202 тысяч операций, — рассказал Лев Решетников.

По его словам, большинство иностранных пациентов, обратившихся за медицинской помощью в 2024 году, прибыли из Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Армении.

Руководитель Комитета по здравоохранению НОО «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор сети многопрофильных клиник «Смитра» Петр Смиренко считает, что новосибирский рынок медуслуг привлекателен для участников, и об этом свидетельствует регулярное появление в городе новых крупных частных клиник. По данным «2ГИС», сегодня в Новосибирске около 250 многопрофильных медцентров, почти 650 клиник специализируются на стоматологии, 480 — на услугах медицинской диагностики.

— Что касается медицинских туристов, то их поток растет обоснованно, так как медицина в Новосибирске представлена на очень высоком уровне. У нас прекрасно оснащенные федеральные и областные медучреждения, частные клиники, которые оказывают большой объем медпомощи. Кроме того, продвижению региона, как места развития медицинского туризма, уделает больше внимание местная власть, в том числе за счет участия в профильных международных мероприятиях, — говорит собеседник Infopro54.

По его наблюдениям, за медуслугами в город едут пациенты из стран СНГ, Востока и Европы.

— Качество медпомощи у нас более высокое при более доступной цене, чем во многих странах этих регионов. Популярность в странах СНГ обусловлена также отсутствием языкового барьера и доверием к лечащим врачам со стороны пациентов. Из Европы на медицинский чек-ап приезжают много наших соотечественников, проживающих за границей. Часто они планируют свой визит в Россию, совмещая его с получением необходимой медпомощи, — пояснил Смиренко.

В то же время, по оценкам собеседника редакции, конкуренция на рынке медицинского туризма в регионе сегодня невысокая.

— Поток туристов пока все еще небольшой, поэтому он гармонично распределяется между медучреждениями, и у пациента есть возможность выбора, — констатировал Петр Смиренко.

Медуслуги на экспорт

Глава Минэкономразвития также рассказал, какие медицинские услуги наиболее востребованы у данной категории пациентов.

— Высококвалифицированные специалисты медицинских организаций Новосибирской области выполняют уникальные операции на сердце, печени и поджелудочной железе, микрохирургические операции в оториноларингологии и офтальмологии, эндопротезирование суставов, ангиопластику, коррекцию врожденных пороков развития у детей, трансплантации почки и печени, ортопедическую коррекцию деформаций конечностей, проводят процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и многое другое. Приоритетными направлениями являются малоинвазивные методы лечения. В Новосибирской области успешно разрабатываются и внедряются новейшие технологии лечения заболеваний в области сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, онкологии и сочетанных патологий, — говорит Лев Решетников.

На экспорт в регионе ориентированы такие медицинские услуги, как пластическая хирургия, онкология, репродуктивные услуги, стоматология, офтальмология, кардиология, а также услуги по реабилитации.

Петр Смиренко в списке наиболее востребованных у медицинских туристов услуг также называет стоматологию, пластическую хирургию, офтальмологию, лечение сердечно-сосудистые заболеваний.

— У нас в городе крупные клиники с современным оборудованием, которые на этом специализируются, используют и внедряют новые технологии, — отметил Смиренко.

Санаторный отдых

Стабильно растущим спросом в Новосибирской области пользуется и такой вид туризма, как лечебно-оздоровительный. На территории региона работают 22 санатория на 1700 номеров, услугами санаторно-курортных организаций ежегодно пользуются около 200 тысяч человек.

По данным Минэкономразвития, особенностью санаториев региона является широкое применение собственных лечебных факторов (сульфидно-иловые грязи, глины, озерная соль рапа, минеральная йодобромная вода).

— Все это привлекает в регион туристов, нуждающихся в медицинском лечении или отдыхе. По имеющимся данным, среди жителей соседних регионов чаще всего услугами санаториями региона пользуются туристы Кемеровской области, Алтайского края, Томской, Омской областей, Красноярского края, — говорит Решетников.

Объем платных услуг, оказанных санаторно-курортными организациями региона в 2024 году, достиг 2,6 млрд рублей.

Директор лечебно-оздоровительного санатория «Парус Резорт» (PARUS medical resort & spa) Юлия Дьячкова отмечает, что к санаторному туризму проявляют интерес граждане четырех стран СНГ: Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Их пока немного, но количество таких пациентов в Новосибирской области растет.

— Среди них много тех, кто приезжает на лечение, на операции в федеральные высокотехнологичные медцентры Новосибирска, а потом они проходят реабилитацию в наших санаториях. Сейчас мы наблюдаем появление второй волны: эти пациенты по сарафанному радио делятся впечатлениями о реабилитации, и граждане стран СНГ едут в Новосибирскую область уже непосредственно за этой услугой. Чаще всего речь идет о восстановлении после инсульта, нейрохирургических операций, — рассуждает Юлия Дьячкова.

По ее наблюдениям, интерес к новосибирской санаторно-курортной отрасли также подогревают выступления местных врачей на международных конференциях.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирск стали чаще приезжать туристы из Арабских Эмиратов и Китая.