Торги на строительство еще двух концессионных школ объявлены в Новосибирске

Подрядчика на возведение третьей школы, которую раньше пытались возвести по концессии, ищут в Новосибирске. Речь идет об образовательном учреждении на 550 мест по улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе. Стартовая цена контракта составляет 1,49 млрд рублей. Еще одна школа, для которой ищут подрядчика, расположена на улице Николая Сотникова: 1100 мест, стартовая цена контракта почти 2,2 млрд рублей.

Напомним, 20 мая новые торги были объявлены на поиск подрядчиков для строительства школ на улицах Пролетарская и Большая.

На четыре тендера заложено уже 7,7 млрд рублей.

Подвести итоги всех торгов заказчик планирует до середины июня. Сдать оснащенные объекты подрядчики должны будут через 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи строительной площадки.

В ближайшее время на сайте госзакупок должны появиться еще два лота: на строительство школ на улице Спортивной, а также в Кировском районе.

Напомним, соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. На старте капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд.

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отмечали в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван.

Ранее редакция сообщала о том, что минстрой Новосибирской области планирует заключить договор на снос шести концессионных школ и построить их заново.