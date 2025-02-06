Объем средств населения в ПСБ превысил 1 трлн рублей за год

По результатам 2024 года сумма вкладов и средств физлиц в ПСБ возросла на 35%, превысив 1 трлн рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Из этой суммы более 240 млрд рублей приходится на новые российские субъекты. За год жители этих регионов удвоили свои сбережения в банке. Основным фактором роста стали срочные рублевые депозиты и накопительные счета, чьи показатели увеличились более чем на треть, составив свыше 700 млрд рублей. В прошедшем году было открыто свыше 1,1 млн вкладов и почти 900 тыс. накопительных счетов. Средний размер срочных вкладов рассчитывается на уровне 800 тыс. рублей.

— В условиях повышения ключевой ставки, интерес населения к сбережениям значительно возрос, что отразилось на увеличении вливания средств в банковскую систему. Сбережения, вложенные в наш банк, выросли более чем на треть. Мы видим значительный потенциал роста в новых субъектах РФ, где наблюдается высокая потребность как в кредитных, так и в сберегательных продуктах. Развёрнутая банковская инфраструктура способствует доверию местных жителей, что привело к почти двукратному росту привлеченных средств, составившим свыше 20% от общего портфеля розничных клиентов. В этом году мы планируем увеличить объем средств населения на 23% по всем регионам, — отметил Алексей Щавелев, глава блока розничного бизнеса ПСБ.