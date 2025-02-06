Экс-подрядчику Октябрьского моста в Новосибирске вернули иск на 228 млн рублей

Арбитражный суд Иркутской области вернул иск ООО «ДК Клевер», который компания подавала к муниципальному предприятию Новосибирска «Гормост».

Подрядчик, который в 2024 году вел работы по капитальному ремонту Октябрьского моста, требовал признать односторонний отказ от исполнения контракта со стороны мэрии, недействительным. Также компания требовала взыскать с муниципального бюджета 228 млн рублей для оплаты стоимости работ, которые подрядчик успел выполнить по контракту. Они прописаны в акте приемки от 9 декабря 2024 года.

Подрядчик также потребовал принять обеспечительные меры в виде запрета ПАО «Промсвязьбанк» осуществлять действия, направленные на уплату денежной суммы по независимой гарантии, выданной в ноябре 2023 года, в пользу МКУ «Гормост» до вступления в законную силу решения суда.

Суд вернул иск заявителю, с мотивировкой, что «истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком».

— Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения, — говорится в определении суда.

Напомним, ООО «ДК Клевер» и МКУ «Гормост» подписали контракт на ремонт Октябрьского моста в ноябре 2023 года. Компания заключила дополнительный муниципальный контракт с «Гормостом» после того, как ключевой подрядчик объекта ООО «СпецТрансСтрой» начал срывать сроки работ. «ДК-Клевер» должна была выполнять ремонт конструкций моста.

В ноябре 2024 года движение по Октябрьскому мосту было открыто, но мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отмечал, что его ремонт будет продолжен в 2025 году. До завершения ремонта на мосту было продлено ограничение скорости до 40 км/ч и запрет на движение грузового транспорта.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «ДК-Клевер» (Иркутск) создано в 2015 году, уставный капитал — 10 тысяч рублей. Учредитель и директор Александр Батрамеев. Выручка компании в 2023 году 218,9 млн рублей (-14%), чистая прибыль — 6,2 млн. Подписала 30 контрактов в качестве поставщика на 1,6 млрд рублей. Наибольшее количество контрактов было заключено c ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Ранее редакция сообщала о том, что на продолжение ремонта Димитровского моста в 2025 году заложено 55 млн рублей.