Почти на 5% выросли цены на новостройки в Новосибирской области с начала года

Цены на новостройки продолжают расти. В Новосибирской области с начала года рост составил 4,65%, сообщили в бизнес-комьюнити One Company на основании данных Дом.РФ.

— Новосибирская область находится на четвертом месте с показателем прироста – 4,65%, уступая Кузбассу и Омской области, — говорится в сообщении.

— Возможно, это связано с тем, что в данном регионе мало строящихся ЖК, поэтому любое появление нового застройщика оказывает влияние на рынок недвижимости, — предполагают эксперты.

Отмечается, что за четыре месяца наибольшая динамика по Сибирскому федеральному округу принадлежит Республике Тыва. С начала года цены на новостройки здесь выросли на 10,31%.

За год (с апреля 2023 года по апрель 2024) самый высокий прирост цен показала Омская область. Новостройки подорожали за этот период на 28,99%. При этом, специалисты прогнозируют дальнейший рост цен на новостройки. Дело в том, что недавно вышло новое решение горсовета, в котором застройщиков обязали отчислять процент на развитие инфраструктуры города.

— На практике это значит, что эта сумма будет закладываться в стоимость квартиры. Поэтому в будущем можно ожидать повышение цен на недвижимость,— считают в One Company.

На втором месте по приросту цен за год Алтайский край — 20,93%. Замыкает тройку лидеров Республика Тыва — 20,86%.

Новосибирская область находится на предпоследнем восьмом месте, обгоняя лишь Хакасию с показателем 7,8%.

В целом по России стоимость жилого квадратного метра на первичном рынке РФ за месяц увеличилась на 0,73%. По отношению к показателю прошлого года цена выросла на 16,02%.

Стоит отметить, что рост цен на новостройки наблюдается не во всех регионах. Например, в Саратовской области цена «квадрата» снизилась на -0,18%, в Кировской области — на 1,22%, а в Челябинской области — на 1,31%. Самое большое снижение цен зафиксировано в Амурской области —2,41%.

Напомним, средняя стоимость квадратного метра в новостройках за месяц выросла со 130 до 132 тысяч рублей. Однако, цена квартир снизилась — с 6,44 до 6,33 млн рублей. Эксперты компании объясняют это ростом спроса на функциональные планировки.

По данным информационного бюллетеня «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России», опубликованного Центробанком, разница в цене квадратного метра между первичным и вторичным рынком жилья увеличивается. По итогам первого квартала 2024 года она составляет 55% в среднем по стране. В новостройке «квадрат» в среднем стоил 167,5 тысячи рублей, на «вторичке» — 84 тысячи.

В первом полугодии 2023 года, по данным ЦБ, цена квартир на первичном рынке России превышала стоимость жилья на вторичном рынке на 40% — 127 и 72 тысячи рублей за «квадрат» соответственно.

Ранее редакция сообщала, что сократились продажи квартир в новостройках Новосибирска. В апреле Новосибирске и Новосибирской области прошло 1617 сделок на покупку квартир на первичном рынке. Общая сумма сделок составила 10,2 млрд рублей. Для сравнения, в марте в регионе продано 1693 квартир в новостройках на 10,8 млрд рублей.