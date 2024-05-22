Рекламодателям

Почти на 5% выросли цены на новостройки в Новосибирской области с начала года

  • 22/05/2024, 12:40
Автор: Оксана Мочалова
Почти на 5% выросли цены на новостройки в Новосибирской области с начала года
По этому показателю регион находится на четвертом месте по России.

Цены на новостройки продолжают расти. В Новосибирской области с начала года рост составил 4,65%, сообщили в бизнес-комьюнити One Company на основании данных Дом.РФ.

— Новосибирская область находится на четвертом месте с показателем прироста – 4,65%, уступая Кузбассу и Омской области, — говорится в сообщении.

Лишь 3% квартир в новостройках Новосибирска соответствуют по нормативам на проживание семей с двумя детьми

Лишь 3% квартир в новостройках Новосибирска соответствуют по нормативам на проживание семей с двумя детьми

Отмечается, что за четыре месяца наибольшая динамика по Сибирскому федеральному округу принадлежит Республике Тыва. С начала года цены на новостройки здесь выросли на 10,31%.

— Возможно, это связано с тем, что в данном регионе мало строящихся ЖК, поэтому любое появление нового застройщика оказывает влияние на рынок недвижимости, — предполагают эксперты.

За год (с апреля 2023 года по апрель 2024) самый высокий прирост цен показала Омская область. Новостройки подорожали за этот период на 28,99%. При этом, специалисты прогнозируют дальнейший рост цен на новостройки. Дело в том, что недавно вышло новое решение горсовета, в котором застройщиков обязали отчислять процент на развитие инфраструктуры города.

— На практике это значит, что эта сумма будет закладываться в стоимость квартиры. Поэтому в будущем можно ожидать повышение цен на недвижимость,— считают в One Company.

На втором месте по приросту цен за год Алтайский край — 20,93%. Замыкает тройку лидеров Республика Тыва — 20,86%.

Новосибирская область находится на предпоследнем восьмом месте, обгоняя лишь Хакасию с показателем 7,8%.

В целом по России стоимость жилого квадратного метра на первичном рынке РФ за месяц увеличилась на 0,73%. По отношению к показателю прошлого года цена выросла на 16,02%.

Стоит отметить, что рост цен на новостройки наблюдается не во всех регионах. Например, в Саратовской области цена «квадрата» снизилась на -0,18%, в Кировской области — на 1,22%, а в Челябинской области — на 1,31%. Самое большое снижение цен зафиксировано в Амурской области —2,41%.

Как на новосибирском рынке скажется запрет на строительство малогабаритных квартир

Как на новосибирском рынке скажется запрет на строительство малогабаритных квартир

Напомним, средняя стоимость квадратного метра в новостройках за месяц выросла со 130 до 132 тысяч рублей. Однако, цена квартир снизилась — с 6,44 до 6,33 млн рублей. Эксперты компании объясняют это ростом спроса на функциональные планировки.

По данным информационного бюллетеня «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России», опубликованного Центробанком, разница в цене квадратного метра между первичным и вторичным рынком жилья увеличивается. По итогам первого квартала 2024 года она составляет 55% в среднем по стране. В новостройке «квадрат» в среднем стоил 167,5 тысячи рублей, на «вторичке» — 84 тысячи.

В первом полугодии 2023 года, по данным ЦБ, цена квартир на первичном рынке России превышала стоимость жилья на вторичном рынке на 40% — 127 и 72 тысячи рублей за «квадрат» соответственно.

Ранее редакция сообщала, что сократились продажи квартир в новостройках Новосибирска. В апреле Новосибирске и Новосибирской области прошло 1617 сделок на покупку квартир на первичном рынке. Общая сумма сделок составила 10,2 млрд рублей. Для сравнения, в марте в регионе продано 1693 квартир в новостройках на 10,8 млрд рублей.

Источник фото: freepik.com, автор- wirestock

29

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : цены на новостройки недвижимость


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHX2ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHfpЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHSXЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHScЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHHjЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHpjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Фомин: Производство качественной свинины начинается с качественного корма для животных

Александр Фомин: Производство качественной свинины начинается с качественного корма для животных

Собственный комбикормовый завод гарантирует «продовольственную безопасность» для поголовья.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Мошенницу, продававшую фиктивные квартиры и машины, будут судить в Бердске
22/05/24 13:12
Право&Порядок
Организатор незаконного казино в Новосибирске отправился под суд
22/05/24 12:44
Право&Порядок
Почти на 5% выросли цены на новостройки в Новосибирской области с начала года
22/05/24 12:40
Бизнес Недвижимость
Упитанная Тася ищет новый дом в Новосибирске
22/05/24 11:49
Общество
Закупка новой дорожной техники увеличена вдвое в Новосибирске
22/05/24 11:32
Город
Президент Путин наградил семь жителей Новосибирской области
22/05/24 11:10
Власть Общество
Школьник спас садовое общество от крупного пожара в Новосибирске
22/05/24 10:58
Общество
Эксперты настаивают на четкой проработке критериев дробления бизнеса
22/05/24 10:47
Бизнес ПроБизнес
Жительница Новосибирска с подельником ограбила школьника в Сочи
22/05/24 10:23
Право&Порядок
Глава правительства Кузбасса и экс-мэр Кемерова Илья Середюк назначен врио губернатора
22/05/24 10:12
Власть
На дамбе ГЭС установят стационарный пункт весогабаритного контроля
22/05/24 10:05
Бизнес Власть
Оплатить 98 штрафов пришлось жителю Новосибирска
22/05/24 10:01
Право&Порядок
Мэрия Новосибирска заключает концессию по бане на Гурьевской на 30 лет
22/05/24 9:59
Бизнес
Мигранты попали под уголовное дело за укрывательство соотечественников под Новосибирском
22/05/24 9:52
Право&Порядок
Русфонд собирает средства на лечение 11-летней девочки с диагнозом аутизм
22/05/24 9:44
Общество
Компании, добывающие лечебные грязи, смогут претендовать на господдержку в Новосибирске
22/05/24 9:05
Бизнес Власть
Аудиторы проверяют работу камер фотовидеофиксации в Новосибирске
22/05/24 8:30
Бизнес Власть
Новосибирского физика Анатолия Маслова осудили на 14 лет за госизмену
21/05/24 20:08
Право&Порядок
«Молитесь, друзья»: сын олимпийского чемпиона Ивана Стретовича погиб во время родов в Новосибирске
21/05/24 19:14
Происшествия
Нужно уже кричать караул: Депутаты Новосибирской области думают, что делать с самокатами
21/05/24 19:04
Бизнес Власть
Популярное
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
«100 рублей с человека за каждые сутки»: подписан закон о новом курортном сборе
1/04/24 11:15
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске победил в конкурсе «Финансист года-2023»
22/05/24 10:55
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам
21/05/24 16:33
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие во Всероссийской акции «Вода России»
20/05/24 11:04
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 квартал 2024 года
20/05/24 10:50
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
17/05/24 10:29
Где бизнесу оформить кредит от 17,5 % годовых
17/05/24 8:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска