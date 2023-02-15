Издательства «Эксмо-АСТ» планируют выпускать пересказы книг, на которые не удалось получить права

Издательская группа «Эксмо-АСТ» (входят «Эксмо», АСТ, «Бомбора», «Манн, Иванов, Фербер» и другие) рассматривает возможность выпуска книг ушедших из России издательств в виде «саммари» (краткое изложение), пишет «Ъ» со ссылкой на компанию.

Панируется, что первое «саммари» выйдет в свет уже 16 февраля. Это будет пересказ мемуаров принца Гарри издательства Penguin Random House, которое после 24 февраля прервало контакты с компаниями из России.

Аналогичным способом «Эксмо-АСТ» хочет в перспективе издать книгу Джен Синсеро «Не ной», права на которую продлить не получилось.

«Эксмо-АСТ» уверена, что идея – это своего рода «стартап, который поможет частично решить проблему доступности новинок нон-фикшен, и альтернативой принудительной лицензии». При этом закон о цитировании таким образом не нарушается. Авторы будут пересказывать книги «своим языком», не используя даже цитаты из них.

Однако не все участники уверены, что такая мера не окажет негативного влияния на отношения с зарубежными издателями. В Individuum согласны, что пересказ не нарушает законов, но считают, что «чисто по-человечески так делать не стоит». Их поддерживают и в Ad Marginem Press. По словам издателя, на рынке много других книг, на которые «свободно продаются права».

Максимальный штраф за нарушение авторских прав — это цена проданных книг, умноженная на два, отмечают юристы. Но в настоящее время ряд издательств «предпочитают не возбуждать исков в российских судах».

Ранее редакция сообщала, что книжные магазины удаляют книги после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Фото: pixabay.com — Tumisu