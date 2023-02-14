Таможенники оформили первую партию товаров на экспорт в Китай

Первую партию товара – 22,7 тонны лесоматериалов хвойных пород оформили на экспорт в КНР сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления. Лесоматериалы прибыли из Бурятии и направлялись в адрес китайской компании. Таможенное оформление товара и контроль иных государственных контролирующих структур на границе занял чуть более часа.

С 16 января 2023 года, согласно письму канцелярии иностранных дел г. Маньчжурии, возобновилось оформление экспортных грузов по грузовому направлению МАПП Забайкальск — МАПП Маньчжурия, которое было приостановлено КНР с ноября 2020 года в связи с эпидемией коронавируса.

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