Объем внешней торговли Сибири вырос на 15%

По сообщению пресс-службы СТУ, внешнеторговый оборот регионов Сибири в первом полугодии 2021 года вырос более чем на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Доля СФО в российской внешней торговле в 1 полугодии 2021 года составила 6,5% — это пятое место после Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Основой экспорта неизменно оставались топливно-энергетические товары (прежде всего, уголь каменный), металлы и изделия из них, а также древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

В числе важнейших продовольственных товаров в экспорте СФО пшеница, которой было экспортировано 483,4 тыс. тонн на сумму 119,8 млн. долларов США. Наибольшие объемы вывозились в Монголию, Вьетнам и Китай.

В товарной структуре импорта преобладали машиностроительная и химическая продукции, а также металлы и изделия из них. При этом стоимостной объем ввоза металлов вырос в 1,6 раза.

Более половины от стоимостных объемов химической продукции составил оксид алюминия, который в основном ввозился из Австралии, Украины, Ирландии, Гвинеи и Бразилии.

На 15% по весу и на 47% по стоимости увеличился импорт пластмасс и изделий из них. Данный товар в основном ввозился из Китая, Казахстана, Республики Корея, Германии, Республики Беларусь, Франции.

В товарной структуре импорта на долю продовольственных товаров пришлось 6,1%, их объем составил 261,8 тыс. тонн стоимостью 296,3 млн. долларов США (по весу – снижение на 8,1%, по стоимости – рост на 9,4%).

Ввозились преимущественно фрукты, овощи, какао и продукты из него, молочная продукция, мясо и пищевые мясные субпродукты, алкогольные и безалкогольные напитки, семена и плоды масличных культур, жиры и масла животного или растительного происхождения, готовые продукты из муки и злаков и т.д.