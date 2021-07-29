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Внешнеторговый оборот Новосибирской области вырос на 11,5%

  • 29/07/2021, 09:58
Автор:
Новости Новосибирской области
И составил $3 млрд.

По сообщению пресс-службы СТУ, внешнеторговый оборот региона вырос на 11,5%. Экспорт увеличился на 21,3%, импорт — на 2,8%. Лидерами среди стран – основных торговых партнеров являлись Китай, Казахстан и Франция.

Наибольший стоимостной объем экспорта Новосибирской области пришелся на топливно-энергетические товары (в основном уголь), машины, оборудование и транспортные средства, а также на продовольственные товары.

В 1 полугодии 2021 года на 34,1% выросли экспортные поставки пшеницы и меслина — в Казахстан, Китай и Монголию. Кроме того, на 24,7% увеличился экспорт овощей бобовых, в основном в Латвию.

В 1,6 раза выросли объемы импорта металлов и изделий из них. На 30,5% фиксируется увеличение объемов ввоза в НСО продукции химической промышленности. В данном секторе наблюдалось увеличение в 1,6 раза физических объемов ввоза из Китая шин и покрышек пневматических.

Доля импорта текстиля, текстильных изделий и обуви в 1 полугодии 2021 года в общем объеме импорта составила 8,8%, объемы импорта данной продукции выросли на 41,9%. Новосибирские участники внешнеэкономической деятельности ввезли 10,4 млн пар обуви с подошвой и верхом из резины или пластмассы, физические объемы поставок этого товара увеличились в 2,7 раза.

Фото: pixabay.com автор: ValdasMiskinis

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Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирская область

Теги : экспорт торговля импорт


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