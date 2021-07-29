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Как выбрать садовый опрыскиватель и где лучше заказать?

  • 29/07/2021, 10:11
Опрыскиватели относятся к садовой разновидности техники. Они универсальны и не требуют больших финансовых затрат.

Подобрать подходящий инструмент можно под любой масштаб и специфику работ. На сегодняшний день такие устройства используются повсеместно. Любой дачник или садовник всегда имеет в своем инвентаре ручной или аккумуляторный опрыскиватель.

В данной статье мы рассмотрим специфику разных видов опрыскивателей и расскажем, как подобрать подходящий товар в интернет магазине. Купить опрыскиватель на аккумуляторе и другие виды садовой техники можно у проверенного продавца на сайте интернет магазина Инструмент Центр.

Разновидности опрыскивателей

На данный момент существует два критерия, по которым различаются опрыскиватель. Первый – вид энергии, которую устройство использует при работе. По этому критерию опрыскиватели подразделяются на:

  • Бензиновые, использующие при работе топливную энергию. Они крайне эффективны, однако имеют высокую стоимость. Чаще всего такие устройства приобретаются крупными предприятиями в промышленных целях или для сельского хозяйства.

  • Аккумуляторные опрыскиватели, работающие на электрической энергии. Они имеют встроенный аккумулятор, который заряжается от электросети. Аккумуляторные устройства дешевле, чем бензиновые. Они подходят для любых целей и считаются универсальными.

  • Механические опрыскиватели, отличающиеся небольшим объемом бака для жидкости и простотой конструкции. Используются обычно садоводами и цветоводами. Пользуются широкой популярностью повсеместно благодаря дешевизне и практичности.

  • Второй критерий, по которому различаются опрыскиватели – размеры конструкции. Здесь выделяют три вида:

  • Ручные опрыскиватели, имеющие бак объемом всего в пару литров. Такие устройства могут быть либо механическими, либо аккумуляторными.

  • Наплечные, конструкция которых напоминает рюкзак. Они надеваются на плечи и оснащены отсоединяемым распылителем, посредством которого осуществляются необходимые работы. Могут быть бензиновыми или электрическими.

  • Тележные устройства, имеющие наиболее крупные габариты. Они представляют собой тележку на колесах со встроенным распылителем.

Как выбрать и где купить опрыскиватель?

Выбирать подходящий опрыскиватель следует отталкиваясь от финансовых возможностей и специфики участка, на котором необходимо проводить работы. К примеру, для мелкого садоводства или цветоводства подойдут обычные механические или садовые опрыскиватели на аккумуляторе. Для более крупных участков следует выбирать наплечные устройства. Если инструмент приобретается для промышленных целей, то обычно выбираются тележные бензиновые опрыскиватели.

Также следует помнить, что цена той или иной модели может варьироваться в зависимости от дополнительных функций или особенностей конструкции. Так, опрыскиватель со встроенной функцией регулирования потока жидкости будет иметь более высокую стоимость, чем модель без этой особенности.

Еще на стоимость опрыскивателей непосредственно влияет их качество. Не следует прибегать к покупке наиболее дешевых моделей, точно так же как и наиболее дорогих. Лучший вариант – провести консультацию со специалистом. Сделать это можно позвонив по одному из номеров телефонов горячей линии магазина Инструмент Центр: (097) 976-00-66 и (093) 976-00-66. По ним же можно оформить заказ.

Магазин работает на территории Украины и осуществляет доставку во все города. Ознакомиться с перечнем товаров можно на официальном сайте компании: https://instr.com.ua/. Также магазин предоставляет клиентам гарантии на товары. Вся техника, представленная в ассортименте, поставляется напрямую от производителей и сертифицирована согласно международным стандартам.

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Теги : товары для дома и сада


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