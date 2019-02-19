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Объем выдач ипотеки на первичном рынке упал до рекордного уровня

Только 21% кредитов из ипотечного портфеля Сбербанка в Новосибирске был выдан на покупку жилья по договорам долевого участия.
  • 19/02/2019, 15:19
Автор: Юлия Данилова
В Сбербанке упала доля ипотечных кредитов на первичке
Еще три года назад первичка и вторичка в портфеле банка занимали равные доли — по 50%.

В 2018 году Сбербанк зафиксировал в Новосибирске существенный рост ипотечных кредитов. Банк выдал более 16 тысяч займов на 30 млрд рублей, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом на пресс-конференции рассказал управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных. В прошлом году в банке зафиксировали небольшое увеличение ипотечного чека — на 6% до 1,8 млн рублей.

— Если рассматривать ситуацию с точки зрения закредитованности населения, то Россия все еще существенно отстает от развитых стран. Доля ипотечных кредитов в нашей экономике небольшая, потенциал роста присутствует, — говорит банкир. — Однако в 2018 году сформировался один тренд, который нас тревожит. Снижение доли первичного рынка в ипотеке — это объективная реальность. Люди предпочитают покупать готовое жилье, а рынок первичной недвижимости находится в непростом состоянии.

По итогам 2018 года в портфеле банка в Новосибирске объем ипотеки на первичке составил 21%. По договорам ДДУ было выдано 6,4 млрд рублей — это меньше показателей 2017 года. Безматерных напомнил, что еще три года назад первичка и вторичка в портфеле банка занимали равные доли — по 50%.

— Крайне важная тема 2019 года: кредитование строительного сектора и проектное финансирование. В прошлом году наш банк предоставил клиентам на жилищное строительство кредиты на 7 млрд рублей, что позволило профинансировать 287 тысяч кв. м жилья или почти 30% от всего введенного в городе за 2018 год, — подчеркивает Безматерных.

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В соответствии с требованиями 214-ФЗ в банке ожидают, что в 2019 году объем кредитования в рамках проектного финансирования увеличится. В проработке в отделении сейчас находится 20 проектов застройщиков и девелоперов на 5 млрд рублей. В перспективе банк ожидает дальнейший рост заявок на проектное финансирование. По словам Безматерных, банк планирует одобрить все проекты, которые поступят на рассмотрение от застройщиков. При этом он прогнозирует, что доля ипотеки на первичном рынке в ближайшее время в портфеле Сбербанка в Новосибирске останется на уровне 21-25%.

— В новых условиях застройщикам не сильно выгодно продавать квартиры на ранних стадиях строительства. Думаю, что основная масса будет открывать продажи на стадии 50% готовности дома, чтобы к моменту сдачи объекта выйти на реализацию 70-80% квартир, — поясняет банкир.

Фото: pixabay.com, автор- Tumisu

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