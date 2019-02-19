Объем выдач ипотеки на первичном рынке упал до рекордного уровня

В 2018 году Сбербанк зафиксировал в Новосибирске существенный рост ипотечных кредитов. Банк выдал более 16 тысяч займов на 30 млрд рублей, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом на пресс-конференции рассказал управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных. В прошлом году в банке зафиксировали небольшое увеличение ипотечного чека — на 6% до 1,8 млн рублей.
— Если рассматривать ситуацию с точки зрения закредитованности населения, то Россия все еще существенно отстает от развитых стран. Доля ипотечных кредитов в нашей экономике небольшая, потенциал роста присутствует, — говорит банкир. — Однако в 2018 году сформировался один тренд, который нас тревожит. Снижение доли первичного рынка в ипотеке — это объективная реальность. Люди предпочитают покупать готовое жилье, а рынок первичной недвижимости находится в непростом состоянии.
По итогам 2018 года в портфеле банка в Новосибирске объем ипотеки на первичке составил 21%. По договорам ДДУ было выдано 6,4 млрд рублей — это меньше показателей 2017 года. Безматерных напомнил, что еще три года назад первичка и вторичка в портфеле банка занимали равные доли — по 50%.
— Крайне важная тема 2019 года: кредитование строительного сектора и проектное финансирование. В прошлом году наш банк предоставил клиентам на жилищное строительство кредиты на 7 млрд рублей, что позволило профинансировать 287 тысяч кв. м жилья или почти 30% от всего введенного в городе за 2018 год, — подчеркивает Безматерных.
— В новых условиях застройщикам не сильно выгодно продавать квартиры на ранних стадиях строительства. Думаю, что основная масса будет открывать продажи на стадии 50% готовности дома, чтобы к моменту сдачи объекта выйти на реализацию 70-80% квартир, — поясняет банкир.
Фото: pixabay.com, автор- Tumisu
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