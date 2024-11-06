Объем выданных автокредитов в стране снизился почти на 30% в октябре

Согласно оценкам ВТБ, в октябре граждане России потратили более 165 миллиардов рублей на приобретение легковых автомобилей.

Динамика рынка в этом месяце в значительной степени обусловлена высокой активностью покупателей в сентябре, вызванной ожидаемым увеличением утилизационного сбора.

Среди дополнительных факторов, оказывающих влияние на спрос на автокредиты, можно выделить действующие макропруденциальные меры и высокие процентные ставки по рыночным программам автокредитования.

Алексей Бочарников, руководитель управления «Автокредитование» ВТБ, рассказал, что после ипотечных и потребительских кредитов «охлаждение» также затронуло автосектор. Хотя ассортимент автомобилей обширен, высокий уровень рыночных ставок и изменённые условия, введённые Центробанком, сдерживают спрос. Особенно сложная ситуация складывается для покупателей автомобилей с пробегом, поскольку для новых моделей доступны субсидируемые программы от производителей, предлагающие более выгодные кредитные условия. Учитывая прогнозы по ключевой ставке и намерения регулятора ужесточить требования к автокредитам, «заморозка» на этом рынке, по всей видимости, продлится долго.

По итогам десяти месяцев 2024 года объем выданных автокредитов в России, по оценкам экспертов банка, превысил 2 трлн рублей, что на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основным фактором роста спроса на новые автомобили стали различные специальные программы от производителей. Снижение ставок по таким продуктам по сравнению с традиционными вариантами побуждает заемщиков чаще выбирать именно первичный рынок для покупки автомобилей. Госпрограмма также является значительным стимулом для приобретения новых машин. В структуре сделок банка на октябрь новые автомобили составили около 57% общего объема, при этом отечественные и китайские марки продолжают пользоваться наибольшей популярностью.