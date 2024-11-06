Топ готовых бизнесов в Новосибирске с небольшими вложениями

Тем, кто хочет начать свое дело без долгой подготовки и больших вложений, идеально подходит покупка готового бизнеса. Это позволяет сразу приступить к работе и миновать многие начальные этапы организации и выстраивания процессов с нуля. По просьбе редакции Infopro54 специалисты Авито собрали несколько вариантов готового бизнеса с небольшими инвестициями, которые можно приобрести в Новосибирске.

Самые минимальные вложения сегодня необходимы для запуска студии коррекции фигуры. Аппаратная коррекция фигуры сегодня пользуется в городе большим спросом. Цена такого бизнеса с сертифицированным оборудованием для приема клиентов стартует от 150 тысяч рублей.

От 170 тысяч рублей начинается цена за оборудованный рабочими местами для бровистов, визажистов и стилистов бьюти-коворкинг. С суммы 200 тысяч рублей стартует цена на шоурум женской одежды.

Простой бизнес, требующий всего один квадратный метр площади и несколько часов в неделю на техническое обслуживание аппарата — кофейная стойка самообслуживания. Одно из главных преимуществ такого бизнеса — нет необходимости нанимать персонал, что снижает расходы. Кроме того, кофейню можно перемещать, однако обычно они расположены в людных местах: например, в торговых центрах или офисах. В Новосибирске цена на такой бизнес стартует от 370 000 рублей.

Очень популярным у начинающих предпринимателей сегодня является такой вид бизнеса, как открытие пункта выдачи заказов. Его цена в Новосибирске стартует от 380 тысяч рублей. Преимущество покупки действующей точки в том, что не нужно вкладываться в ремонт, обустройство помещения и привлечение клиентов. Как правило, их круг уже сформирован.

Тем, кто хочет связать свое дело с ювелирными украшениями, можно посмотреть франшизы раскрученных брендов. В Новосибирске их цена стартует от 410 тысяч рублей.

При покупке бизнеса эксперты рекомендуют оценивать локацию, в которой он расположен: есть ли конкурирующие предложения, а также клиентопоток, который может привлечь предпринимателей. Бонусом также может быть предложение продавца бизнеса передать оборудование и обучить приемника.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске растет спрос на покупку автосервисов.