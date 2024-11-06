Концепцией благоустройства озера Верховое в Новосибирске займется бюро Turenscape

Благоустройство береговой линии озера Верховое в центре Новосибирска проходит в рамках реализации проекта комплексного развития территории. В пресс-службе «Брусники» напомнили, что разработкой благоустройства нового проекта займется бюро Turenscape.

— Это один из мировых лидеров в области водного менеджмента и устойчивого ландшафта, — пояснили Infopro54 в пресс-службе «Брусники». — Архитекторы компании специализируются на превращении промзон в зелёные общественные пространства. За рубежом они известны как создатели плавучего леса в Наньчане; парка вдоль реки Хуанпу в Шанхае, заменившего свалку бывшего сталелитейного завода, и парка Бенджакитти в центре Бангкока. В России — как авторы генерального плана набережной озера Кабан в Казани.

Сейчас Верховое обследуют экологи. Они уже взяли пробы воды и изучили донные отложения. Далее благоустроители очистят береговую линию от мусора и сухостоя, а также вырубят больные и старые деревья. Сделать это планируется до наступления устойчивых холодов, а 2025 году они приступят к реализации первого этапа проекта.

— Установим освещение и лежаки, организуем амфитеатр с видом на гладь озера, обустроим круговой пешеходный маршрут, спортивную зону с теннисными столами и площадкой для пляжного волейбола, — перечисляют в компании.

Проектировщики планируют разделить берег на функциональные зоны. При этом, большая его часть сохранит свой природный характер. Здесь будут гнездиться водоплавающие птицы, а присутствие человека будет минимальным. В планах также установить на берегу павильоны и кафе, а зимой заливать на Верховом каток и ставить ёлку. Завершиться благоустройство в 2026 году.

Ранее стало известно, что озеро Верховое, расположенное возле Журинского спуска (между улицей Фрунзе и Ипподромской) за «Локомотив Ареной», начали благоустраивать. Инициировал процесс холдинг «Брусника». Застройщик выиграл аукцион по застройке этой площадки в рамках реализации проекта комплексного развития территории, в зону КРТ попал и водоем.

Ранее редакция сообщала о том, что за «Локомотив Ареной» началось благоустройство озера Верховое.