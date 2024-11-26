Обеспечить безопасность и своевременную уборку в парках поручил мэр Новосибирска

Мэр города Максим Кудрявцев акцентировал внимание на необходимости создания безопасных условий для жителей и гостей города, а также на важности поддержания чистоты территорий, своевременной уборки снега и вывоза мусора на еженедельной встрече с руководителями районов и департаментов мэрии.

Заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Ксения Антонова сообщила, что зимой 2024 года в парках «Арена», «Михайловская набережная», «Заельцовский», «Березовая роща», «Сосновый бор», «Центральный», «Затулинский», «Бугринская роща» и «У моря Обского» откроются катки и пункты проката спортивного инвентаря. Бесплатные катки также появятся в парках Кирова и «Первомайский».

Для лыжников создадут лыжные трассы и пункты проката в нескольких парках, а в 11 зонах культуры будут работать снежные горки с бесплатным входом.

Услуги по уборке будут осуществляться как подрядчиками, так и силами местных коммунальных служб, что обеспечит чистоту и безопасность общественных пространств.

Подготовлены материалы для борьбы с гололедицей, а также заключены контракты с МУП «САХ» на вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров в соответствии с утвержденным графиком.

Как сообщает Ксения Антонова, в каждом районе выделены ключевые озелененные зоны, за которые отвечает МУП «Горзеленхоз». К таким территориям относятся скверы «Театральный», «Первомайский» и Монумент Славы. Уборка на этих объектах в зимний период осуществляется в усиленном режиме. В ежедневной ручной уборке принимают участие от 117 до 120 работников, а механизированная уборка осуществляется с использованием от 25 до 30 снегоуборочных машин. Кроме того, особое внимание уделяется состоянию не только тропинок, но и садовых скамеек, мусорных урн, лестниц, а также памятников и стел.

Заместитель мэра подчеркнула, что ежедневные усилия команды направлены на поддержание порядка в городе.