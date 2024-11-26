Питерская круизная компания увеличит количество рейсов по Оби

В 2023 году питерская компания ООО «СК Созвездие» запустила маршрут Сургут—Салехард—Ханты-Мансийск—Тобольск, который объединил Ямал, ЮГРУ и Тюменскую область. В 2024 году в маршрут была включена Новосибирская область. Как пояснил директор Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Сергей Павлушкин теплоход компании за сезон сделал два захода в Новосибирск: 22 мая и 12 июня.

— На 2025 год пока запланировано четыре маршрута, — добавил он. — Компания проделала сложную работу и завела теплоход в Обь-Иртышский бассейн через Северный морской путь. Это говорит о том, что они намерены наращивать обороты на наших реках.

По словам Павлушина, более активное развитие круизного проекта в Новосибирской области сдерживает отсутствие необходимой инфраструктуры, а также состояние Речного вокзала в Новосибирске. Кроме того, у питерского теплохода достаточно большая осадка.

Напомним, минувшим летом генеральный директор ООО «СК Созвездие» Михаил Алямовский на Сибирском транспортном форуме обратился к заместителю губернатора Новосибирской области Роману Теленчикову с просьбой о содействии в решении вопроса с причалами.

Стоит отметить, что речные туры по Оби также планирует развивать местный оператор — компания ООО «Речфлот». Исполнительный директор компании Антон Бочаров пояснил, что у туристов пользуются спросом туры выходного дня до Бердска, совместные водно-автобусные экскурсии в музей РЖД, Академгородок. В 2024 году компания планировала запустить межрегиональные рейсы. Ожидалось, что теплоход «Новосибирск» будет совершать туристические рейсы из Новосибирска в Томск и из Новосибирска в Барнаул, а также возить пассажиров в Караканский бор. Пока эти планы сдвинуты на 2025 год.

Ранее о планах по развитию круизного туризма также заявляла компания ООО Судоходная компания «Норд-Вест» (бренд REMIX) экс-депутата регионального парламента Александра Илющенко. В 2016 году «Норд-Вест» запустила маршрут «Невероятная Сибирь». В 2019 году СК «Норд-Вест» заключила договор о сотрудничестве со швейцарской круизной компанией Thurgau Travel. Однако, к 2022 году эти программы были свернуты.

По данным Seldon Basis, ООО «Судоходная компания «Созвездие» создано в июле 2016 года в Москве. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта. 51% компании принадлежит ООО «СК «Инфофлот», 49% — Александру Соснину. Генеральный директор — Михаил Алямовский. По финансовым отчетам, выручка компании в 2023 году составила почти 2,2 млрд рублей (в 2022 году — 1,1 млрд рублей), чистая прибыль — 137,1 млн рублей (в 2022 году — 6 млн рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что проект развития речных перевозок и создания причальной инфраструктуры в Новосибирске будет готов к весне 2025.