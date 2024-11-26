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Второй добровольческий батальон для отправки на СВО формируют в Новосибирске

  • 26/11/2024, 17:00
Автор: Артем Рязанов
Второй добровольческий батальон формируют в Новосибирской области
Андрей Панферов обратился к предпринимателям с просьбой оказать поддержку при формировании батальона

Глава Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив сообщил о планах по формированию в регионе ещё одного добровольческого батальона. Его созданием займётся первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов.

Об этом стало известно на депутатских слушаниях при обсуждении кандидатуры на должность областного уполномоченного по защите прав предпринимателей. Стоит отметить, что кандидатура политика стала единственной на должность бизнес-омбудсмена региона.

Выдвижение политика поддержали и представители предпринимательского сообщества: председатель регионального отделения «Опора России» Игорь Салов и генеральный директор МАРП Юрий Бернадский.

— Представленная кандидатура получила на депутатских слушаниях единогласную поддержку. Рекомендации слушаний будут направлены в конкурсную комиссию, — говорится в сообщении Заксобрания области.

Вице-спикер парламента, в свою очередь, обратился к предпринимателям с просьбой оказать поддержку в части формирования второго добровольческого батальона.

— Основной мотив сегодня на всех уровнях общественного сознания — помощь участникам Специальной военной операции. С первых дней предприниматели включились в эту работу и содействовали как приобретению обмундирования, оборудования для военнослужащих, так и подготовке именного батальона Новосибирской области для участия в СВО, — отметил Андрей Борисович.

Напомним, в октябре 2022 года губернатор Андрей Травников сообщил о формировании первого добровольческого батальона «Вега» в Новосибирске. Инициатором создания выступил Андрей Панферов. С января по май прошлого года создатель «Веги» находился в зоне Спецоперации. Ранее он сообщил редакции Infopro54 о своих планах отправиться на СВО вместе со вторым добровольческим батальоном.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-бизнес омбудсмен Николай Мамулат был избран на этот пост весной 2024 года, но в сентябре он скоропостижно скончался. В итоге в регионе был объявлен новый конкурс по выбору уполномоченного по правам предпринимателей.  

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : добровольцы батальон Андрей Панферов


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