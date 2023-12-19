Обеспечить уход за пожилыми за счет страховок — новая инициатива Минэкономики

Опираясь на международный опыт стран с развитой системой долговременного ухода, таких как Германия, Южная Корея и Израиль, эксперты Минэкономики предложили внедрить добровольное, а в перспективе обязательное страхование, которое по сути своей аналогично пенсионным взносам, для системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, передает РБК, ссылаясь на статью в журнале «Экономическое развитие России».

Отмечается, что подобного рода услуги в выше указанных странах финансируются за счет социального или медицинского страхования, а также налоговых поступлений и доплат пользователей.

В свою очередь, отечественные специалисты опасаются, что отчисления такого толка могут спровоцировать волну недовольства граждан, поэтому ставка страхования должна быть настолько низкой, чтобы не создавать дополнительного финансового давления.

Российские эксперты считают адекватной ставку не более 0,5%. Так, предлагаемое страхование долговременного ухода даст возможность предоставлять бесплатные услуги пожилым и инвалидам, как в натуральной форме (непосредственный уход), так и в виде денежных выплат.

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