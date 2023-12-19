Проектировкой и сборкой спутников «Грифон» заняты специалисты НГУ в Новосибирске

В НГУ занялись работой по проектированию и сборке спутников «Грифон». Об этом сообщил руководитель отдела аэрокосмических исследований НГУ Виталий Прокопьев на пресс-конференции в ТАСС.

Проект «Грифон» входит в проект «Сфера». Федеральный проект «Сфера» включает орбитальные группировки космических аппаратов связи и дистанционного зондирования Земли.

Помимо разработки и сборки спутников, специалисты организовывают миссию четырёх экспериментальных аппаратов.

Виталий Прокофьев отметил, что всего в группе спутников будет 136 аппаратов.

— Данные будут получать каждые 30 часов с территории России и каждые 38 часов со всего мира, — подчеркивает Прокопьев.

Будет проводится анализ различных природных и техногенных явлениях. Также благодаря спутникам можно будет регулировать транспортные потоки и следить за добычей полезных ископаемых.

Вывести спутники на орбиту планируют за два года – с 2024 по 2026.

Напомним, что завершен этап летной отработки экспериментального космического аппарата связи «Скиф-Д» в интересах федерального проекта «Сфера». Спутник был выведен на орбиту 22 октября 2022 года.

Ранее редакция сообщала о том, что для строительства СКИФа привезут рабочих из Индии и Турции.