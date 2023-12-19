Тарифы на ЖКХ все-таки вырастут до 13,91% в Новосибирской области

В Новосибирске утверждены предельные индексы повышения услуг ЖКХ. Соответствующее постановление 15 декабря подписал губернатор Андрей Травников. Судя по таблице индексов, они вырастут на 9,5-12,7% с 1 июля 2024 года во всех населенных пунктах региона.

В Новосибирске во втором полугодии 2024 года к декабрю 2023 года тарифы повысятся следующим образом:

холодное водоснабжение — 9,50%;

горячее водоснабжение — 13,91%;

водоотведение — 9,50%;

отопление — 13,91%;

электроснабжение — 8,93%;

газоснабжение — 9,50%;

обращение с твердыми коммунальными отходами — 9,50%.

То есть в среднем повышение составит 12.7%. Как ранее сообщал глава департамента по тарифам региона Гарей Асмодьяров, самая высокая индексация тарифов произойдет в Новосибирске, Оби, Куйбышеве, которые перешли в ценовую зону теплоснабжения, а также в муниципалитетах, где тариф был экономически ниже обоснованного. Судя по документам, размещенным на сайте правительства, в результате индексации совокупная сумма увеличения вносимой гражданами города Новосибирска платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов, превышающих установленный индекс по Новосибирской области, с разбивкой по месяцам: январь-декабрь 2024 года, составит почти 811,8 млн рублей.

Напомним, на минувшей неделе во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пенсионер из Новосибирской области Владимир Леонтьев пожаловался на рост тарифов в регионе. По его словам, индексация, намеченная на 2024 год, почти в два раза превышает повышение пенсии. Путин поручил разобраться в механизме индексации, которые применяется в области.

На следующий день правительство области сообщило, что последний раз тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Новосибирской области индексировались с 1 декабря 2022 года и их действие было рассчитано сразу на полтора года. С 1 июля 2024 года в Новосибирской области планируется индексация тарифов в среднем на 9,5% в соответствии с нормативными актами правительства РФ — от 5% до 14% по разным видам услуг в зависимости от муниципального образования, что соответствует накопленной за данный период инфляции. За тот же период пенсии индексировались трижды и выросли более чем на 23%.

— По решению правительства Новосибирской области в 2023 году заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений Новосибирской была увеличена на 16%, на 2024 год в областном бюджете также предусмотрена индексация заработной платы в соответствии с уровнем инфляции и ростом заработных плат по экономике региона, — сообщили в правительстве. — Также в Новосибирской области действуют меры социальной поддержки граждан: компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежемесячная денежная выплата. В 2023 году все меры социальной поддержки проиндексированы на 14%, на 2024 год также запланирована индексация.

В итоге тарифы на 2024 год в регионе приняты те на которые жаловался Путину новосибирский пенсионер.