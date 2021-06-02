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Обитателей Заельцовского парка обещают не ограничивать

  • 02/06/2021, 17:59
Автор: Евгения Серёгина
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Существующие этажи не снесут, но количество возможных пропишут по итогам инвентаризации.

Каждой зоне особый режим

Правительство Новосибирской области объявило конкурс на проведение работ по инвентаризации экосистемы и объектов, расположенных на территории Заельцовского бора. Собранные данные лягут в основу положения о лесном парке, статус которого бор получил после принятия регионального закона. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщили министр сельского хозяйства Евгений Лещенко и министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко.

Необходимо провести инвентаризацию территории, определить четкие границы и статус всех объектов, что на ней находятся, описать виды деятельности, которые там осуществляются, говорит Евгений Лещенко. Предварительно мы выделяем семь видов зон. Возможно, этот список будет корректироваться. В каждой из зон станет применяться свой особый режим. Это зоны жилой застройки и СНТ, рекреационно-оздоровительные территории и объекты, кладбище, территория дедндропарка, зоопарка, территория религиозных объектов и зона, включающая городские леса и земли лесного фонда.

Завершить инвентаризацию в региональном правительстве планируют к октябрю.

Не ограничат. Но не всех

В областном правительстве уверяют, что не намерены ограничивать в правах граждан, уже связанных с территорией Заельцовского бора: владельцев частных домов, гаражей, дачных участков.

Данное решение не должно нарушать права граждан, которые уже проживают на данной территории, связаны с ней, имеют дачу, гараж, бизнес, постройки в границах предполагаемой к охране зоны, говорит Евгений Лещенко.

Напомним, что ранее общественники представили в правительство более тысячи подписей граждан, обеспокоенных тем, что с принятием нового закона не смогут при необходимости реконструировать свои объекты, делать пристройки к домам при расширении семьи, каким-то еще образом улучшать свои жилищные условия.

В областном законе четко обозначено, что на данных территориях допускается реконструкция объектов ИЖС, садовых домов, социальных объектов, линий связи, электропередач, трубопроводов, автодорог, поясняет министр. Все это касается тех зон жилой застройки, которые будут включены в территорию лесного парка. У нас уже два населенных пункта находятся внутри обозначенных границ, но при этом исключены из лесного парка Мочище и поселок Озерный.

А вот будущие объекты могут подпасть под ограничения.

По зоне жилого строительства возможно введение ограничения на этажность, говорит чиновник. Для МКД не выше девяти этажей, дли ИЖС не выше трех этажей. Но решение будет приниматься только на основании исследований. До утверждения режима приостанавливается выдача земельных участков, разрешений на строительство и реконструкцию объектов. Безусловно, это неприятное, но необходимое ограничение на период формирования особо охраняемой природной территории регионального значения. Основная наша задача предотвратить застройку. Там имелись реальные планы строительства объектов до 25 этажей.

Кроме того, под ограничение попадает и возможность перевода территории в другую категорию.

Если мы переводим участки для садоводства в ИЖС, то должны предоставить иные нормы энергопотребления, провести канализацию, что потребует укладки новых сетей, изменения дорожной инфраструктуры. Если изменяем этажность, мы тоже увеличиваем нагрузку на объекты инфраструктуры, что опять может повлечь рубку насаждений, приводит пример Андрей Даниленко. — Мы хотим это предотвратить, чтобы сохранить зеленые насаждения. Что и послужило причиной обращения граждан к Законодательному Собранию.

Напомним: немало споров и скандалов ранее вызывала территория бывшей воинской части, примыкающая к микрорайону «Флора и фауна», что во многом и способствовало принятию областного закона об ООПТ. Здесь, на территории бывшей воинской части, мэрия в конце лета 2019 года анонсировала создание спортивного центра «Высшая лига». В конце 2020 года представители мэрии сообщали, что проект центра проходит согласование в региональном правительстве. При этом ряд депутатов и общественников приводил примеры, когда на месте заявленного спортивного или рекреационного объекта спустя какое-то время появлялась высотная жилая застройка. В настоящее время, как сообщили корреспонденту Infopro54 в ГК «ЁЛКА девелопмент» (Разработчик концепции проекта спортивного центра. Ред.), до сих пор нет принципиальной договоренности о его строительстве на данном участке.

Входной билет пять сигарет и полбанки пива

Пока неясным остается вопрос стоимости прохождения на территорию Заельцовского бора. Сначала участники пресс-конференции заявили о том, что никакой оплаты не последует.

Не планируется платный вход, сообщил Даниленко. Более того, даже в заказниках и памятниках природы все режимы настроены с учетом интересов местных жителей. Да и сделать вход платным не получится по определению. Контролировать всю территорию по периметру мы все равно не сможем. Поэтому глупо пытаться ввести такое ограничение.

В то же время, как отметил общественник Алексей Носов, в федеральном законодательстве прописано совершенно иное.

Я смотрю постановление правительства РФ №10-39 2020 года, цитирую: «посещение региональных памятников природы, региональных особо охраняемых природных территорий должно стоить не менее 0,5% от прожиточного минимума трудоспособного населения», то есть получается 60 рублей, обратился общественник к министру на пресс-конференции. Как вы собираетесь обходить постановление правительства РФ, если намерены делать бесплатный вход?

В ответ министр парировал, что кошельки любителей прогулок в Заельцовском бору фактически не пострадают.

Есть исключение, по которому мы можем бесплатный вход обеспечить, говорит Даниленко. Для сравнения: 60 рублей это пять сигарет и полбанки пива. Невелика сумма.

По информации правительства Новосибирской области, на территории региона есть 84 особо охраняемых территорий, из которых 4 федерального значения, 2 местного и 78 областного. Общая площадь всех территорий более 1,7 млн. га.

Фото: pixabay.com автор: Free-Photos 

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : охраняемые природные зоны ограничения инвентаризация


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